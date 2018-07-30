Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası Start Alacak

Haldun Alagaş’ın isminin verildiği Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası 2-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Dev turnuvaya 10 ülkeden 900 sporcunun katılması beklenecek.

Haldun Alagaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Azerbaycan, Belarus, Rusya ve Makedonya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeden ünlü karatecilerin turnuvada karşılaşacağını ifade etti. Turnuvanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Alagaş, “Bu benim için mutluluk verici bir olay. Dünyada çok önemli yere sahip çok başarılı sporcular buraya gelecekler ve gösteri maçları yapacaklar. Büyüklerini internet yada televizyonda izleyen genç sporcular onlarla bir araya gelme şansına sahip olacaklar.” dedi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan’ın turnuvaya geleceğini kaydeden Alagaş, “Bunun dışında 5 kez dünya 12 kez Avrupa şampiyonu Rafael Aghayev onur konuğumuz olarak gelecek. Yine Avrupa ikincisi Shahin Atamov da misafirimiz olacak. Ülkemizden de takım halinde derece almış Gökhan Gündüz de olacak. Buradaki sporcular rol model olması açısından gençlere ışık olacaklar. ” diye sözlerine devam etti.

Davet üzerine gelecek olan Dünya Karatesinin zirve sporcuları:

Rafael AGHAYEV

Berat JAKUBİ

Shahin ATAMOV

Gogita ARKANİA

Gökhan GÜNDÜZ