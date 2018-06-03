Uluslararası Turkish Open Karate Temmuz’da Yapılacak

Turkish Open Karate Temmuz’a tarih attı! Turnuva Uluslararası boyutuyla 13-14-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleşecek.



Karate’de Turkish Open’a doğru adım adım!

Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası Minik, Yıldız, Ümit Genç ve Büyükler Kategorisinde Bağcılar Olimpik Spor Salonunda yapılacak. Temmuz’un ilk yarısında sıcak günlere soluk getirecek turnuvaya tüm Türkiye ve yabancı ülkelerden sporcular katılacak.

Yarışmaya katılacak kulüplerin 20 Haziran 2018 tarihine kadar www.sportdata.org sitesi’ne kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Öte yandan sporcuların konaklaması (Oda Kahvaltı ve Akşam Yemeği) Bağcılar Belediyesi tarafından karşılanacak.

Marmara Bölgesinden katılacak sporcuların da (İstanbul hariç) yer olması durumunda konaklaması yapılacak.

Not: “Yarışma ile ilgili bülten önümüzdeki hafta yayınlanacaktır.”