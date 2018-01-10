Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı Soçi’ye Hazırlanıyor

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, Rusya’nın Soçi kentinde 2-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak 45. Avrupa Karate Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa karatesinde ilk büyük organizasyon heyecanı 2-4 Şubat tarihleri arasında Rusya’da gerçekleşecek. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı, da şampiyoda yerini alırken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Soçi, Arjantin’in Buenos Aires kentinde düzenlenecek 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları öncesi önemli sınavlardan biri olacak ve kıtanın genç yeteneklerini ağırlanacak.

Milli Takım, Ankara Eryaman’da bulunan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’ndeki kamp programını tam kadro sürdürüyor.