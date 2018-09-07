Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası Rize’de Yapılacak

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri, 14-18 Kasım tarihleri arasında Rize’de düzenlenecek.

Ulusal seviyede büyüklerin ardından en önemli ikinci organizasyon olan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası’nın yapılacağı tarihler belli oldu. 4, 15, 16 ve 17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonası’nın ardından 18 Kasım Pazar günü Milli takım seçme müsabakaları yapılacak.

Seçmeler sonunda 8-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Danimarka’nın Aalborg kentinde yapılacak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek sporcular belli olacak.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ile makamında görüşerek Türkiye Şampiyonası’nın Rize’de yapılması noktasında karar aldı. Vali Erdoğan Bektaş’ın Türk karatesine desteğinin önemli olduğunu belirten Başkan Esat Delihasan, Rize’de düzenlenecek organizasyonun camia için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüşmede Başkan Esat Delihasan’a, Karate Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha, Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Rize Karate Antrenörü Ali Rıza Peçe de eşlik etti.