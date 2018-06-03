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Ümitler Balkan Şampiyonası’nda ‘Ümit’ler parladı

03 Haziran 2018 Pazar, 01:42
Judo Genel
Bosna Hersek’in Bihaç kentinde başlayan Ümitler Balkan Şampiyonası’nın ilk gününde judokalarımız 5 altın, 2’şer gümüş ve bronz madalya ile tatamide esti.

Judo Genel

 

Ümitlerimiz Balkan Şampiyonası’nın ilk gününde tatamide parladı. Bosna Hersek’in Bihaç kentinde başlayan şampiyonada judokalarımız 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ilk gün kürsüde hakimiyet kurdu.

Kadınlarda 44 Kg’da Hanife Özcan finalde Karadağlı İ. Nikoliç’i, 52 kg’da Ayşe Budak finalde Bulgar G. Dimitrova’yı yenerek altın madalya kazandılar. 48 Kg’da Aleyna Adak finalde Romen rakibi karşısında gümüş madalya’da kalırken, 40 Kg’da Ceren Kanyılmaz ile 44 Kg’da Aslı Turan bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadinlar JudoErkeklerde; 50 Kg’da Fırat Çimen finalde Kosovalı D. Cena’yı ipponla yenerken, 66 Kg’da Niyazi Gökçen finalde Romen C. Bucataru’yu altın skorda yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 60 Kg finalinde Abdülaziz Kara ile Enes Uysal arasındaki mücadelede Kara altın skordaki waza-ari puanıyla altın madalyaya uzandı. Enes Uysal gümüş madalyayı elde etti.

Şampiyonanın son gününde kadınlar;
Özlem Yıldız, Sıla Korkmaz (57), Şeydanur AYDIN, Kübra Konuk (63), Hilal Öztürk ( +70) ile erkeklerde; Abidin Karabulut (73), Cem Ata Demirtaş (81), Abdullah Solakoğlu (90) ve Çağrı Doğan (+90) tatamiye çıkacak.

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