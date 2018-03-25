Veteranlarda Madalyalar Tamam, Askerimize ve Şehitlerimize Selam!

20. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası’nda tatamide veteranlarda vardı. Madalyalar tamam, askerimize ve şehitlerimize selam!

İstanbul’da gerçekleşen 20. Büyükler Balkan Karate Şampiyonası 24-25 Mart tarihleri arasında Halkalı Spor Salonu’nda sona erdi. Şampiyonada Veteran Karate Milli Takımı ülkemizi temsil etti. Gençlerimize örnek olan veteranlarımız ortaya ciddi performans kodu. Takdir alan veteranlarımız toplu resımde asker selamını büyük gururla verdi. Madalyalar tamam, askerimize ve şehitlerimize selam!