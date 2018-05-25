Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde Para-Taekwondoculardan 4 Madalya

Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Asya Açık Para-Taekwondo Şampiyonası’nı 4 madalya ile tamamlarken 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılım yolunda önemli puanlar elde etti.

Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde düzenlenen ve 26 ülkeden 110 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye’yi 5’i erkek ve 4’ü bayan olmak üzere 9 sporcu temsil etti. Milli sporcular şampiyonayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Bayanlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal altın, K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalya elde ederken, erkekler K44 61 kiloda Alican Özcan ile K44 75 kiloda Fatih Çelik bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı bayanlarda paralimpik kategoride ilk sırada tamamlamayı başardı. Milli sporcular kazandıkları madalyaların yanı sıra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılım yolunda önemli puanlar elde etti.