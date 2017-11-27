WBA Unvan Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti.

Almanya’nın Oberhausen şehrindeki König Pilsener Arena’da Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, Rus rakibi Alexander Ustinov’u mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Charr, kemerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti.

König Pilsener Arena’da oynanan müsabakada Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Manuel Charr ve Rus boksör Alexander Ustinov,WBA ağır sıklet unvan maçına çıktı. Profesyonel kariyerinde 34 maçta 30 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunan 33 yaşındaki Manuel Charr, Alexander Ustinov’u yenerek ilk kez dünya şampiyonu olmayı başardı.

Maça hızlı başlayan Rus rakibi karşısında 4. raunttan itibaren oyunu dengeleyen Suriyeli asıllı boksör, 12 raunt sonunda puanlamaya gidildi. Mahmud Manuel Charr, 3 hakemden 115-111, 116-111 ve 115-112 şeklinde puanlar aldı. Mücadeleyi kazanan ve WBA unvanını kazanan Suriye asıllı sporcu, kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etti.