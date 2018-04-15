WJJF Uluslararası JuJitsu Semineri İstanbul’da gerçekleşti. Seminere üst düzey katılımcılar iştirak ederken geniş kapsamlı bir seminer oldu.

Dünya JuJitsu Federasyonu (WJJF) tarafından ülkemizde yapılan ilk geniş kapsamlı seminer olması ve Ulusal JuJitsu Federasyonu’nu temsilcileri olarak tanınması nedeniyle önemli bir gelişme olarak dikkat çekti.

İstanbul semineri üst düzey katılımcılar ile gerçekleşirken WJJF Başkanı İngiltere Robert Hart Kanço 7.dan, WJJF yönetim kurulu üyesi ve İtalya temsilcisi Nicoli Guido 7.dan, WJJF Baltık ve Avrasya Koodinatirü Bulgaristan Yavor Dyankov 7.dan, WJJF Belçika temsilcisi Denis Vanhees 5.dan ,WJJF Azerbaycan Ju Jitsu Federasyonu Başkan yardımcısı Ali Jafarov 4.dan, WJJF Rusya Temsilcisi Sergey Oleinik 3.dan ve ekipleri seminerde yer aldı.

Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı sayın Fatma Hoşgöz, Beylikdüzü İlçe Spor Müdürü Sayın Hüseyin Bağcı ,Beylikdüzü spor işleri müdürü sayın Fidan Gül Seminerimize destek verdi.