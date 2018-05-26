WKF Karate 1 Gençler Ligi Hayata Geçti. Liğ dört etaptan oluşuyor.

Dünya Karate Federasyonu (WKF), gençlerin uluslararası müsabaka tecrübesini artırmak amacıyla Karate 1 kapsamında Premier Lig ve A Serisi turnuvalarından sonra 2018 yılı itibariyle dört etaptan oluşan Gençler Ligi’ni de hayata geçirdi. İlk etap Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenirken, ikinci etap Hırvatistan, üçünü etap Meksika, dördüncü ayak ise İtalya’da gerçekleşecek.

Karate 1 Gençler Ligi etapları:

25-27 Mayıs / Sofya, Bulgaristan

6-8 Temmuz / Umag, Hırvatistan

26-28 Ekim / Cancun, Meksika

14-16 Aralık / Venedik, İtalya