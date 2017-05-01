Wladimir Klitschko; “Neyi Yanlış Yaptığımı Analiz Edeceğiz.” “

İngiliz IBF dünya şampiyonu Anthony Joshua, eski şampiyon Wladimir Klitschko’yu Wembley’de 90 bin kişi önünde 11. rauntta nakavt edince hesaplar kontrata cevrildi. Rövanş maddesi olmasına rağmen Wladimir, özeleştiri yaparak “Öncelikle şu anki durumumu ve neyi yanlış yaptığımı analiz ederek bir karar vereceğiz” dedi.

Anthony Joshua ise mutlu taraf.. Kemer koleksiyonuna IBF’in dışında WBA ve IBO unvanlarını da ekledi. Dramatik geçen ve karşıklıklı knockdown’ların gerçekleştiği mücadelede gündeme gelen soru bu maçın rövanşının olup olmayacağı yönünde oldu.

Bir açıklama yapan Wladimir Klitschko; “Bugün daha iyi olan adam kazandı. Kazanmayı çok isterdim, bunun için hazırlanmıştım ama olmadı. Evet kontratımızda bir rövanş maddesi var ama öncelikle şu anki durumumu ve neyi yanlış yaptığımı analiz edeceğiz.” dedi. Buna göre olası bir rövanş için değerlendirmeler sonrası karar verilecek.