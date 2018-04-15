World Fight Night Türkiye Serisi’nde Sabriye Şengül, Karaoulani’ye Galip

World Fight Night Türkiye Serisi, 14 Nisan Cumartesi Gebze Kapalı Spor Salonu’nda büyük heyecana sahne oldu. Sabriye Şengül vs. Maria Karaoulani karşılaşması geçeye değer katarken rakibine karşı daha iyi olan sporcumuz galip geldi.

Serinin önemli maçlarından biri olan Sabriye Şengül vs. Maria Karaoulani karşılaşması geçeye değer kattı. Bellator dönüşü Gebze’de ayağının tozuyla ringe çıkan sporcumuz Yunan rakibi Maria Karaoulani karşında kazanan taraf oldu.

Bellator’un Macaristan ayağında 6 Nisan Cuma gecesi Bellator 196 ve Bellator Kickboks 9 organizasyonu birlikte gerçekleşirken Sabriye, Macar Renata Rakoczi ile Kickboks kartında mücadele verdi ve 3 raund sonunda puanla galip gelmeyi başardı.

World Fight Night Türkiye Serisi’nde bu sefer Sabriye’ye Yunan Maria Karaoulani rakip oldu. Karaoulani’ye karşı daha iyi olan sporcumuz galip geldi. Maç sonu yaptığı açıklamada yorgun olduğunu ve fazla hazırlanma şansı bulamadığını da dile getirdi.

Sabriye Şengül vs. Maria Karaoulani karşılaşması-İzle…