WT Şampiyonlar Seri’de Tatar’dan Gümüş Madalya…

Toplam 3 gün süren WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. Eleme Müsabakaları’nda ilk 3’e giren sporcular sene sonunda yapılacak olan WT Grand Slam Final Müsabakasına katılmaya hak kazandı.

Sporcular bu müsabakalarda final müsabakası kotasının yanı sıra aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılım yolunda olimpik puanlar da kazandılar.

WT Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. Eleme Müsabakaları’nda Türk sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandılar.

3. GÜN

Üçüncü günde bayanlar 67 kiloda mücadele eden Nur Tatar Askari gümüş madalya kazanarak finallere katılma kotasını elde etti.

Bugün erkeklere 80 kiloda tatemiye çıkan Yunus Sarı elenerek turnuvaya veda etti.

2. GÜN

Elemelerin ikinci gününde;

Bayanlar +67 kilodada Nafia Kuş ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalya kazanarak finallere katılmaya hak kazandılar ve olimpiyat yolunda hanelerine önemli puanlar yazdırdılar.

İkinci günde erkekler 58 kiloda mücadele veren sporcumuz Emircan Turan ilk turda yenilerek turnuvaya veda etti.

1. GÜN

İlk günde Türkiye adına 5 sporcu mücadele ederken erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ve bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım yıl sonunda yapılacak final müsabakalarına kota almayı başardı.

İlk 3’e giren sporcuların kota aldığı müsabakalarda Hakan Reçber altın, Rukiye Yıldırım ise bronz madalya kazandı.

İlk gün mücadele eden sporcularımızdan erkekler 68 kiloda Berkay Akyol dördüncü olurken, bayanlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler +80 kiloda Ensar Uğuz çeyrek finalde organizasyona veda etti.