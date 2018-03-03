WTE Başkanlık Kupası İçin Sporculara Federasyondan Duyuru

WTE Başkanlık Kupasına kendi imkanlarıyla katılacak sporcular, sağlık raporu alarak ve bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden katılım taleplerini içeren resmi yazı ve dilekçe ile Federasyonumuza başvurmaları gerekmektedir.

Bunun için;

1- WTE Başkanlık Kupasına kendi imkanlarıyla katılacak sporcuların, Federasyonumuz internet sitesinde yer alan Sporcu Muayene Formunda yer alan tüm bölümlerde kontrollerini yaptırıp, formu doldurup, turnuvaya katılmak istediklerine dair dilekçelerini bulundukları il müdürlüklerine vererek, üst yazı ile Federasyonumuza 02 Nisan 2018 tarihine kadar kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

2- Turnuvaya katılım talebini içeren dilekçe. (18 Yaşından küçük sporcuların velisi tarafından imzalanmalıdır.)

* Belirtilen belgeler elimize ulaştıktan ve kontrol edildikten sonra sporcunun bağlı bulunduğu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne cevap yazısı gönderilecektir.

* 15 Nisan 2016 tarihinden sonra Milli Takımımızda yer alan ve sağlık raporu alan sporcuların ayrıca sağlık raporu almasına gerek yoktur. (Sporcun hangi organizasyonda sağlık raporu aldığını dilekçesinde belirtmelidir)

* Birden fazla sporcu ile katılacak kafileler, evraklarını tek tek değil toplu bir şekilde Federasyonumuza ulaştırmalıdır.