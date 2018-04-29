WTE Başkanlık Kupası’nda Sona Doğru…

Avrupa Taekwondo Birliği’nin düzenlediği WTE Başkanlık Kupası Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenleniyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen organizasyona 76 ülkeden 2468 sporcu katılıyor. Avrupa Şampiyonalarına kota veren müsabakada Türkiye Milli Takımı adına 68’i bayan 59’u erkek olmak üzere 127 sporcu mücadele ederken, çok sayıda Türk sporcu da kulüpleriyle katıldığı organizasyonda kota elde etmeye çalışıyor.

WTE Başkanlık Kupası’nda madalya kazanan sporcular o sıklette Avrupa Şampiyonasına kota alabilecek.

*Büyükler kategorisinde kota alan sporcular bu hakkını 2018 Büyükler Avrupa Taekwondo Şampiyonası veya 1. Multi Oyunlar Avrupa Şampiyonası için kullanabilecek.

*Gençler kategorisinde kota alan sporcular bu hakkını 2018 Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası veya 1. Multi Oyunlar Avrupa Şampiyonası için kullanabilecek.

*Yıldızlar kategorisinde kota alan sporcular bu hakkını 2018 Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası veya 1. Multi Oyunlar Avrupa Şampiyonası için kullanabilecek.

4. GÜN

Dördüncü gün Türk sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Dördüncü gün sonunda madalya kazanan ve kota elde eden sporcular şu şekilde:

ALTIN MADALYA : Işıl Zafer ( Yıldız Bayanlar 55 kilo ), Batuhan Celil Bostan ( Yıldız Erkekler 65 kilo – Edirne Bld SK ), Nafia Kuş ( Büyük Bayanlar 73 kilo )

GÜMÜŞ MADALYA : Melih Yılmaz ( Genç Erkekler 78 kilo )

BRONZ MADALYA : Görkem Koca ( Yıldız Erkekler 61 kilo ), Hüseyin Berat Demircioğlu ( Genç Erkekler 78 kilo ), Berra Nur Çiftçi ( Genç Bayanlar 68 kilo )

3. GÜN

Üçüncü gün müsabakaları sonucunda Türk sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Üçüncü gün sonunda madalya kazanan ve kota elde eden sporcular şu şekilde:

ALTIN MADALYA : H. Gökçe Göğebakan ( Yıldız Bayanlar 41 kilo )

GÜMÜŞ MADALYA : Kadir Santaş ( Yıldız Erkekler 53 kilo ), Aleyna Bursa ( Genç Bayanlar 42 kilo – Bilecik Bozüyük Bld İdmanyurdu SK )

BRONZ MADALYA : Enes Malik Gökmen ( Yıldız Erkekler 41 kilo ), Savaş Taştekin ( Genç Erkekler 73 kilo ), Ruhat Akalın ( Büyük Bayanlar 46 kilo ), Sümeyye İloğlu ( Büyük Bayanlar 46 kilo – İstanbul Büyükşehir Bld SK ), Zehra Döşüçukur ( Büyük Bayanlar 53 kilo – Gaziantep TOHM )

2. GÜN

İkinci gün müsabakaları sonucunda Türk sporcular 2 altın ve 4 bronz madalya kazandı. İkinci gün sonunda madalya kazanan ve kota elde eden sporcular şu şekilde:

ALTIN MADALYA : Seydi Vakkas Dağdelen ( Genç Erkekler 68 kilo ), Hatice Kübra İlgün ( Büyük Bayanlar 57 kilo ),

BRONZ MADALYA : Zeynep Nur Sarıçiçek ( Yıldız Bayanlar 37 kilo – Bilecik Bozüyük Bld İdmanyurdu SK ), Dilara Kartal ( Genç Bayanlar 55 kilo ), Emine Nur Palaz ( Genç Bayanlar 55 kilo ), Muhammet Talha Sarı ( Büyük Erkekler 87 kilo – Ankara Ulaştırma SK )

1. GÜN



İlk gün sonunda Türk sporcular 5 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. İlk gün sonunda madalya kazanan ve kota elde eden sporcular şu şekilde:

ALTIN MADALYA : Esmanur Aydın ( Yıldız Bayanlar 29 kilo ), Hasret Şahin ( Yıldız Bayanlar 33 kilo ), Görkem Polat ( Genç Erkekler 51 kilo ), Elif Ilgın Öztabak ( Genç Bayanlar 49 kilo ), Merve Dinçel ( Büyük Bayanlar 49 kilo )

GÜMÜŞ MADALYA : Nehir Geniş ( Yıldız Bayanlar 29 kilo ), Ozan Ersoy ( Genç Erkekler 51 kilo ), Mahmut Küskü ( Genç Erkekler 55 kilo ), Sıla Ezgi Yağcı ( Genç Bayanlar 46 kilo – Ankara Büyükşehir Bld. SK)

BRONZ MADALYA : Tolga Çiçekgil ( Genç Erkekler 51 kilo ), İklima Betül Karakuş ( Genç Bayanlar 49 kilo ), Ömer Faruk Özcan ( Genç Erkekler 51 kilo – Ankara TOHM )