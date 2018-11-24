Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentinde düzenlenen Grand Prix Final Müsabakalarının ardından gerçekleşen WT’nin 2018 gala programında Türk Taekwondosu yıla damga vurdu. En İyilerinin seçildiği galada Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Yılın Teknik Direktörü, Milli taekwondocu İrem Yaman da yılın en iyi bayan sporcusu seçildi.

WT’nin 2018 gala programında tarih yazıldı! Türkiye Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından yılın teknik direktörü seçildi. Milli taekwondocu İrem Yaman da yılın en iyi bayan sporcusu ödülüne layık görüldü. Gecede Türk Taekwondosu büyük onur yaşadı.

Gala programına WT yönetim kurulu üyeleri, uluslararası federasyon başkanları, teknik direktörler, antrenörler, hakemler ve sporcular katıldı. 2018 yılının en iyilerinin buluştuğu gecede ödül sahipleri de belirlendi.

Katılımcıların oyları sonucunda istikrarlı başarılarıyla dikkat çeken Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, en yüksek oyu aldı ve 2018 yılının dünyada en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

İrem Yaman da yılın en iyi bayan sporcusu seçildi

Milli taekwondocu İrem Yaman WT’nin 2018 gala programında kariyerine ünvan kattı. Başarılı sporcumuzbu yıl Avrupa Şampiyonluğunu elde ederken Rusya ve Tayvan Grand Prixlerinde altın madalya kazanması onu zirveye taşıdı. Yaman da yılın en iyi bayan sporcusu seçilerek haklı bir gurur yaşattı.

Öte yandan gecede yılın erkek sporcusu, yılın erkek ve bayan hakemleri, yılın federasyonu ile yılın en iyi hareketi dallarında ödüller sahiplerini buldu.