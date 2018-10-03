İnsan yaşar yaşamasınada, ne için yaşar ise o minval üzere mücadele eder, mücadele ederken öncelikle sabır gerekiyor. İyi biliyoruz ki, eskilerimizin de dediği gibi “Ya Sabır: Sabretmeyi bil, vaktinden önce bahar gelmez”.

Sabrın sonunda bahar geldiğin de yapılması gereken baharı heba etmemektir. Mücadele ederken bulunduğun topluma faydalı olmak yanında, faydalı hizmetlerde etmek gerekiyor ki, insanlar seni hayır ile yad etsin. Çünkü baharın da bir süresi var, o sürede birilerine değilde topluma adaletli bir uygulama ile faydalı olmak gerekiyor; yönetici isen faydalı olmanın yanında, herkesin şartları gereği kadar fayda sağlamalarına vesile olmak en güzeli olsa gerek.

İnsan olarak bu etkinlikleri ve hizmetleri yaparken tabiiki insanın rızk mücadelesi olacak, rızkı veren mevlam kişinin rızkı kazanması için vesilelerde yaratmış, bazen kişi, bazen kurum, bazende hizmet ederek kazanılmasını vesile kılan mevlam başkasına tamah etme der: “Rızkı veren Allah’tır. Başkasının önünde eğilme”. Buna İnanmış bir insan için bundan daha etkili ve doğru ne ola bilirki, bu nedenle yaptığımız işte önce sabır ile mücadele etmek ve rızk endişesi yaşamadan devam edebilmektir.

Bu inanç ile işimizi yaptığımız sürece karar elimizde, eleştiri dilimizde olur, yanlış, eksik ne görür isek doğruları söyler, yanlışları düzeltiriz. İşte o zaman hem kendimizi hem etrafımızı düzeltir, yaptığımız işte gelecek nesillere doğru olan bir duruş bırakarak rızaî ilahide hesap vermekte rahat oluruz. (Halka hizmet Hakkâ hizmettir) Bir yanlışı elinle düzelt, olmaz ise dilinle düzelt, yine olmaz ise kalben dua et, bu insanoğlunun en zayıf ve çaresiz son durağıdır.

Çaresizlik içinde olmamak dileği ile Selam ve saygılar sunarım.