Yeni Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliyesi’nde yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine, Mehmet Muharrem Kasapoğlu getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı yardımcısını ve yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladı.

Yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Osman Aşkın Bak’ın yerine Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevini 2013 yılından bu yana sürdüren ve daha önce Başbakanlık müşavirliği görevinde de bulunan Kasapoğlu getirildi.

1976 yılında İstanbul’da doğan Kasapoğlu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu; aynı üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programında yüksek lisans yaptı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminde sporun tabana yayılması amacıyla çok sayıda tesisin kazandırılmasına katkıda bulunan Kasapoğlu, gençlik, eğitim ve spor faaliyetlerinin finansmanı ile sportif istihdamın artırılması konularına özellikle odaklandı.