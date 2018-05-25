Yeni Sistemde Gençlik ve Spor Bakanlığı Kaldırılıyor!

Flaş! Yeni sistemle birlikte kabinede köklü değişiklikler olacak. Sistemde Gençlik ve Spor Bakanlığı kaldırılıyor!

Yeni sistemle birlikte kabinede köklü değişiklikler olurken bazı bakanlıklar kaldırılacak, bazıları bölünecek, bazı bakanlıkların ise isimleri değişecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Aile ve Toplum Bakanlığına İlhak ediliyor. Spor Genel Müdürlüğü Türk Sporunda son sözü söyleyecek tek kurum olacak.

Bu arada federasyonlarda ne gibi değişiklikler olacağı ise merak konusu oldu.