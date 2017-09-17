Yetiştirici Antrenörlere Başkan Salim Kayıcı’dan teşekkür…

Makedonya’nın Üsküp kentinde Eylül ayının il yarısında gerçekleşen Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcular, 9 altın, 14 gümüş ve 19 bronz toplamda 42 madalya kazanınca yetiştirici antrenörlere Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’dan teşekkür geldi. Salim Kayıcı, antrenör ve sporcularımızın hakkını teslim ederken, “Sporcularımızı alınlarından öpüyorum. Ayrıca onları yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum.” dedi