Tarragona’da Yunus Sarı’dan Bronz Madalya

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları’nda taekwondo müsabakları devam ediyor.

2018 Akdeniz Oyunları’nda taekwondo müsabakalarının ikinci gününde erkekler 80 kiloda Yunus Sarı bronz madalya kazandı.

Bu sonuçların ardından Türkiye, 2018 Akdeniz Oyunları’ndaki üç gün sürecek olan taekwondo müsabakalarında ilk iki günü sonunda 2 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Erkekler 80 kiloda tatemiye çıkan Yunus Sarı, ilk turda Bosna Hersek’ten Karlo Galiç’i 6-0’lık skorla geçerek çeyrek finale, çeyrek finalde ise İtalyan Roberto Botta’yı 10-7 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Mısırlı Seif Eissa’ya 16-6 yenilen sporcumuz bronz madalya kazandı.

İkinci günde mücadele veren bir diğer sporcumuz olan erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen, ilk turda Faslı Amine Elhamrazi’ye yenilerek Akdeniz Oyunları’na veda etti.

Akdeniz Oyunları’nın dokuzuncu, taekwondo müsabakalarının ise üçüncü ve son gününde bayanlar +67 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 68 kiloda Hakan Reçber madalya mücadelesi verecek.