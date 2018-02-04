Zorlu Viraj Soçi’de 18 Madalya!

Türkiye, yaz olimpiyat oyunları ve Tokyo öncesi uluslararası şampiyonalarda çetin mücadeleler vermeye devam edyor. Güçlü rakiplerine birde hakemler eklenince işimiz zorlaşıyor. Buna rağmen millilerimiz 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası’nda üç altın, üç gümüş ve 12 bronz madalya elde eden, en çok madalya kazanan ülke oldu. Tatamide ki azmini kaybetmeyen çocuklarımız madalya mücadelesi için bu zorlu virajda herşeye rağmen ümit vadetmeye devam ediyor.

Karatede uluslararası takvimin önemli organizasyonları arasında yer alan 45. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, 2-4 Şubat tarihleri arasında Rusya’da düzenlendi. Soçi kentinde yapılan şampiyonada üç altın, üç gümüş ve 12 bronz madalya kazanan Türkiye, 18 kez kürsüye çıkarak en çok madalya kazanan ülke oldu.

Iceberg Palace Salonu’nda düzenlenen şampiyonada Milli karatecilerden Eray Şamdan, 21 yaş altı kumite 60 kiloda Avrupa Şampiyonu olurken, alt yaş kategorisinde üst üste altıncı kez bu başarıya ulaştı. Genç bayanlar katada Keyda Nur Çolak ile ümitler kumite 70 kiloda da Hasan Arslan, kariyerlerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

21 yaş altı kumite 75 kiloda Fatih Şen ve 84 kiloda Murat Öz ile ümitler ferdi katada Enes Özdemir gümüş madalya ile şampiyonayı noktaladı.

Kata dalında kayıp yoK

Şampiyonanın ilk gününde yapılan ümit, genç ve 21 yaş altı ferdi kata madalya mücadelelerinde Türk katacılar, altı dalda da kürsüde yer almayı başardı.

Genç bayanlar katada Keyda Nur Çolak Avrupa Şampiyonu olurken, ümit erkekler katada Enes Özdemir ikincilikte kaldı. Ümit bayanlarda Ayşe Yılmaz, genç erkeklerde Selahattin Güngel ile 21 yaş altı bayanlarda Dilara Eltemur, erkeklerde de Emre Vefa Göktaş bronz madalya kazandı.

Türkiye, en çok madalya kazanan ülke

Beşer altın, gümüş ve bronz madalya ile İtalya, genel klasmanda ilk sırada yer aldı. Beş altın, bir gümüş ve sekiz bronz madalya ile son yıllardaki en başarılı organizasyonunu geçiren ev sahibi Rusya, genel klasman ikinciliğini elde etti.

Şampiyonanın en çok madalya kazanan ülkesi olan Türkiye ise üç altın, üç gümüş ve 12 bronz madalya ile genel klasmanda altıncı basamakta şampiyonayı tamamladı.

Madalya kazanan Türk karateciler

1- Eray Şamdan (U21 60kg) Altın

1- Keyda Nur Çolak (Genç Kata) Altın

1- Hasan Arslan (Ümit 70kg) Altın

2- Fatih Şen (U21 75kg) Gümüş

2- Murat Öz (U21 84kg) Gümüş

2- Enes Özdemir (Ümit Kata) Gümüş

3- Dilara Eltemur (U21 Kata) Bronz

3- Emre Vefa Göktaş (U21 Kata) Bronz

3- Asena Pekmezoğlu (U21 55kg) Bronz

3- Ayşe Yılmaz (Ümit Kata) Bronz

3- Mümincan Baylan (Ümit 57kg) Bronz

3- Selahattin Güngel (Genç Kata) Bronz

3- Fatma Naz Yenen (Genç 59kg) Bronz

3- Burak Özdemir (Genç 55kg) Bronz

3- Ekrem Altuner Yılmaz (Genç 61kg) Bronz

3- Enes Bulut (Genç 76kg) Bronz

3- Ferhat Demir (Genç +76kg) Bronz

3- Enes Özdemir, Mehmet Batuhan Özdemir, Ömer Berat Kaynar (Ümit-Genç Erkek Takım Kata) Bronz