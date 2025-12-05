Vasfi Aşçı

2026 HAKEM VİZE SEMİNERİ:

BİLGİNİN, TECRÜBENİN VE USTALIĞIN DERSİ

Türkiye Karate Federasyonu’nun Karev Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlediği 2026 Hakem Vize Eğitim Semineri, bu yıl adeta “hakemliğin master programı” niteliğindeydi. Hem teorik hem pratik anlamda dolu dolu geçen bu seminer, hakemlere yalnızca bilgi değil, tatami ruhunu da yeniden kazandırdı.

Başkan Ercüment Taşdemir: Karate’nin Yolculuğunu Hatırlattı

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, karate sporunun ülkemizdeki gelişimini, uluslararası arenadaki yükselişini ve hakemliğin bu süreçteki hayati önemini vurguladı.

Konuşması hem bilgilendirici hem de motivasyon yüklüydü.

“Hakem, müsabakanın görünmeyen mimarıdır” sözü seminere güçlü bir giriş niteliğindeydi.

**Hazım Özdemir’in Sunumu:

Bilginin Estetikle Buluştuğu Bir Ders**

Açılışın ardından MHK Sekreteri Hazım Özdemir sahneye çıktı ve günlerdir üzerinde titizlikle çalıştığı sunumu hakemlerin karşısına koydu.

Özdemir’in;

Dünya Karate Federasyonu’nun uyguladığı tüm hakemlik ve müsabaka kuralları

Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’ndaki birikimi

Uluslararası arenada edindiği tecrübeler,

Zorlu müsabakalardan örneklerle süslediği anlatımı,

Akıcı dili ve anlaşılır açıklamaları, sunumu hem “ders niteliğinde” hem de “alanın kitabı” haline getirdi.

Bazı hakemler arada “Hocam bize böyle sunum yapmaya devam edin, dünya arenasına hazır hale geliriz!” diyerek salona tebessüm kattı.

Özdemir’in çalışması, seminere adeta akademik bir kalite kazandırdı.

Uygulamalı Tatami Eğitimi: Hakemliğin Gerçek Yüzü

Slaytların ardından karate gi’ler giyildi, tatamiye çıkıldı ve işin mutfağına girildi.

Bu bölüm, hem öğretici hem de oldukça hareketliydi.

Uygulamalı eğitimlerde ele alınan başlıklar şöyleydi:

Hakem jestleri ve beden dili

Bayrak kullanma teknikleri

Duruş, tutuş ve doğru pozisyon alma

İtiş–çekiş değerlendirmeleri

Son 10 saniye kuralının sahadaki doğru uygulanışı

Kontak (contact) yorumlamaları

Jogai (çıkma) döğüşten kaçma, kuralı ve hassas noktalar

Puan alma bölgeleri ve tekniklerin ayrıntılı anlatımı

Gerçek müsabaka senaryoları üzerinden uygulama

Yaralanma, darbe, abartı, bilinci etkileyen durumlar ve hakemin doktorluk içeren kritik karar süreçleri

(ateşi-barako/sert darbe, kontrol dışı temas gibi birçok örnek incelendi)

Bu çalışmalar sayesinde hakemler, tatamide karşılaşabilecekleri her duruma karşı hem teknik hem de tıbbi-hakemlik yorumlama açısından hazır hale geldi.

MHK’nin Güçlü Kadrosu: Tecrübenin Tatamiye Yansıyan Hali

Merkez Hakem Kurulu;

Ahmet Şan, Nizam Baran, Cenab Türkeri, Salih Süer, Hazım Özdemir, Alper Cemil Yiğitoğlu, Şeyhmus Baybara, Ali Şahin, İlker Arslantaş, İsmail Bayazıt, Fatma Aktepe ve Murat Sis

gibi alanında söz sahibi, ulusal ve uluslararası arenada defalarca görev almış son derece deneyimli isimlerden oluşuyor.

Bu ekip, seminere yalnızca bilgi getirmedi, yılların birikimini, dünya şampiyonalarından taşıdıkları sahne arkasını, kritik karar anlarındaki ince yorumları ve uluslararası turnuvaların en güncel uygulamalarını da aktardı.

Her biri kendi tecrübesini sahaya o kadar güzel yansıttı ki, sunumlar adeta “tatami üzerinde ders” niteliği taşıdı.

Hakemler sadece kural öğrenmedi; üst düzey hakemliğin mantığını, felsefesini ve ince çizgilerini bizzat bu uzman kadrodan dinleme fırsatı buldu.

Kısacası MHK, bu seminerde sadece görevini yapmakla kalmadı—

Türk hakemliğine vizyon, disiplin ve uluslararası standart kazandıran bir ekol olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türk Karate Hakemliğinin Duayenleri: Altın Dokunuş

Seminere katılan duayen isimler, programa adeta ayrı bir değer kattı:

Rıza Erdoğan: Tecrübenin yaşayan hâli. Yılların bilgi birikimiyle hem teknik hem mental anlamda ders niteliğinde katkılar sundu.

Çetin Demirel: Hakemliğin detaylarında kaybolmayan, esasları net anlatan yaklaşımıyla katılımcılara büyük ufuk açtı.

İlk olimpiyat hakemimiz Uğur Kobaş: Dünya arenasından getirdiği örneklerle hakemliğin uluslararası standartlarını tatamiye taşıdı.

Bu isimlerin varlığı, hakemlere hem moral hem de mesleki derinlik kazandırdı.

Sonuç: Bu Seminer Türk Hakemliği İçin Bir Şarj Olur Gibi, Resmen Güç Deposu

Bu yılki 2026 Hakem Vize Semineri;

bilginin, tecrübenin, disiplinin ve tatami kültürünün bir araya geldiği son derece verimli bir organizasyon olarak tamamlandı.

Ben de bir katılımcı olarak;

bilgi, tecrübe ve emeklerini bizlerle paylaşan tüm hocalarımıza, MHK’nin titiz hazırlıklarına ve bu güzel organizasyona katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Türk karate hakemliği, bu seminerle birlikte hem sahada hem uluslararası arenada bir adım daha güçlendi.

Burada bilgi birikimlerini bizlere sunan tüm hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. #vasfiasci