Vasfi Aşçı Vasfi Aşçı

AHMET ŞAN’DAN DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ HAKEM VİZESİ DEĞERLENDİRME MESAJI

Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, 27–30 Kasım 2025 tarihlerinde Mısır’ın Kahire kentinde düzenlenecek olan 27. Dünya Karate Şampiyonası öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu. Şan, açıklamalarının başında millî takıma duyduğu güveni vurgulayarak:

“Millî takımımızdan büyük başarılar bekliyoruz. Sporcularımız uzun bir kamp döneminden geçti ve inşallah ülkemizi gururlandıracak sonuçlara imza atacaklar. Buna olan inancımız tamdır.” dedi.

“Bu Organizasyon Elitlerin Şampiyonlar Ligi”

Ahmet Şan, Kahire’de yapılacak şampiyonanın ciddiyetini şu sözlerle ifade etti:

“Bu müsabaka elit seviyedeki sporcuların mücadele ettiği, adeta Şampiyonlar Ligi niteliğinde bir organizasyon. Sporcularımız da bu seviyeye uygun şekilde hazırlandı. Beklentimiz yüksek.”

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Salih Süer ise kamp sürecinin verimliliğine değinerek:

“Yapılan çalışmaların karşılığı inşallah altın madalyalar olarak ülkemize dönecek. Sporcularımıza güvenimiz tam, hepsine başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

2026 HAKEM VİZE SEMİNERLERİNE BAŞVURULAR TAMAMLANDI.

Şampiyona hazırlıkları devam ederken, aynı zamanda hakemlik faaliyetlerinin yılın sonuna doğru hızlandığını belirten Ahmet Şan, 2026 yılı Hakem Vize ve Seviye Tespit Seminerleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Seminerlerin İstanbul’da, Karev Eğitim Kültürü Esat Delihasan Kamp Eğitim Merkezinde yapılacağını belirten Şan, şu an itibarıyla 350’nin üzerinde hakem başvurusu aldıklarını söyledi.

TECRÜBEYE GÖRE İKİ AYRI GRUP

Eğitimlerin daha verimli işleyebilmesi için hakemlerin tecrübe düzeylerine göre iki ana grupta değerlendirileceğini açıklayan Şan, bu grupları şu şekilde tanımladı:

1. Grup – Tecrübeli Hakemler

Türkiye Şampiyonalarında görev yapmış olan tecrübeli hakemler

Kumite ve Kata’da orta B seviye hakemler

Yan A grubunun belirli bir bölümü

Bu gruba, seviyelerine uygun olarak daha ileri teknik konuların yer aldığı özel bir eğitim programı uygulanacak.

2. Grup – Yeni ve Yan Hakemler

İlk defa seminere katılacak olan hakemler

Kumite Yan A

Kumite Yan B

Kata B seviye hakemler

Bu grupta ise temel prensipler, uygulama ağırlıklı çalışmalar ve yan hakemlik pozisyonuna uygun özel eğitim içerikleri yer alacak.

Ahmet Şan, bu ayrımın gerekçesini şu şekilde açıkladı:

“Çalışmalar iki grup halinde yürütülecek. Birinci grup, Kumite ve Kata’da B seviyesinde ve Yan A grubunun bir kısmından oluşacak, ikinci grup ise Kumite Yan A ve Yan B ile Kata B seviyesindeki hakemlerden oluşacak. İlk defa hakemlik yapacak veya yan hakem pozisyonundaki hakemler için ayrı, temel odaklı eğitim verilecek. Tecrübeli hakemlere ise daha ileri düzey eğitim uygulanacak. Her seviyedeki hakemin kendi ihtiyacına uygun şekilde eğitim almasını hedefliyoruz. Hakemliğimizin kalitesini artırmak için bu sistematik yaklaşım büyük önem taşıyor.”

YOĞUN DÖNEM DEVAM EDİYOR

Şan, karate camiasının haftalar boyunca yoğun bir takvim geçirdiğini, 2026 yılında da aynı temponun süreceğini belirterek:

“Yoğun bir sezonu geride bıraktıklarını ve önümüzdeki yıl da bu yoğun tempoya devam edeceklerini belirterek, hedefimiz Türk hakemliğini Avrupa ve dünya seviyesinde hak ettiği yere taşımaktır.” dedi.

“BAYRAĞIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”

Kafile adına konuşan Şan ve Süer, Kahire’de Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inançlarını yineleyerek:

“Camiamızın desteğiyle yola çıkıyoruz. İnşallah hem sporcularımız hem de hakem kadromuzla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz.” mesajını verdiler.

Türkiye karate camiasının merakla takip ettiği Dünya Şampiyonası ve 2026 yılı hakem vize süreçlerine ilişkin gelişmeler, önümüzdeki günlerde önemini korumaya devam edecek.