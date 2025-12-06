Vasfi Aşçı

AHMET ŞAN’IN NET MESAJLARI: “HEDEFİMİZ DAHA GÜÇLÜ BİR HAKEMLİK YAPISI”

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2026 yılı Hakem Vize ve Seviye Tespit çalışmalarını Karev Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde yoğun bir program eşliğinde sürdürüyor. Bu yılki organizasyon, yalnızca bir rutin vize yenileme süreci olmaktan öte, Türk karate hakemliğinin geleceğine yön verecek nitelikte bir eğitim hamlesi olarak dikkat çekiyor.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, süreçle ilgili yaptığı açıklamada önemli noktalara vurgu yaptı. Şan’ın sözleri, hem mevcut tabloyu hem de hedeflenen standartları oldukça net biçimde ortaya koyuyor.

YOĞUN KATILIM, İKİ AŞAMALI PROGRAM

Ahmet Şan, 320’nin üzerinde hakemin vize eğitim semineri ve sınavı programına dahil olduğunu belirterek bu yılki katılımın beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi. Hakemlerin iki grup halinde çalışmaya alındığını ifade etti:

Birinci grup: Orta hakem A ve B klasmanları

İkinci grup: Yan hakem A ve B ile bir miktar orta B hakemi

Şan’a göre bu ayrımın temel sebebi, geçtiğimiz dönemin olağanüstü yoğun geçmesi. Federasyon faaliyet programının yaklaşık 50 hafta boyunca neredeyse tamamen dolu olması sebebiyle hakemlere yeterli eğitim verilememiş, dolayısıyla bu eksiklik bu yıl telafi edilmeye karar verilmiş.

SAHA UYGULAMALARI VE YOĞUN PRATİK

Başkan Şan, özellikle pratik eğitimin önemine değinerek saha çalışmalarında hakemlerin 3 ila 3,5 saatlik yoğun uygulama derslerine tabi tutulduğunu belirtti. Kata-kumite grubuyla da benzer şekilde uzun süreli saha eğitimleri yapıldığını ifade etti.

Bu noktada ben de küçük bir yorum katmak isterim ki:

Son yıllarda hakemlikte yalnızca teorik bilginin değil, sahadaki refleks ve tutarlılığın da belirleyici olduğunu düşünürsek, bu pratik ağırlıklı yaklaşımın Türk karate hakemliğine ciddi bir ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum.

OBJEKTİF DEĞERLENDİRME VE TERFİ SİSTEMİ

Şan, süreç sonunda bazı hakemlerin terfi edeceğini, bazılarının ise yalnızca vizesini yenileyebileceğini, performans yeterli bulunmazsa klasman düşürmenin de mümkün olduğunu açıkça ifade ediyor. Bu tavır, Merkez Hakem Kurulu’nun artık çok daha objektif, standartları yüksek ve kaliteyi önceleyen bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

Buradaki temel amaç çok net:

Hakemliğin niteliğini yükseltmek, ulusal ve uluslararası arenada daha güçlü bir hakem kadrosu oluşturmak.

YÜKSELEN SEVİYE: EĞİTİMLE GELEN KALİFİKASYON

Ahmet Şan, Türk hakemliğinin son yıllarda belirgin bir yükseliş içinde olduğunu ve bu gelişimi eğitimle daha da ileri taşımayı hedeflediklerini özellikle vurguluyor. Şan’ın açıklamalarında yer alan kararlılık ve vizyon, bu sürecin sıradan bir eğitim çalışması değil, sistematik bir kalite yükseltme hamlesi olduğunu net biçimde hissettiriyor.

SON SÖZ: VERİMLİ, TİTİZ VE GELECEĞE DÖNÜK BİR SÜREÇ

Bu yılki hakem vize ve seviye tespit sürecinin, gerek planlama gerek uygulama açısından titizlikle yürütüldüğü çok açık. Programın her aşamasında kararlılık, disiplin ve gelişimi merkeze alan bir yaklaşım hâkim.

Bu noktada kendi adıma bir teşekkür borçluyum:

Bu eğitim seminerine bizzat katılan biri olarak, emeği geçen tüm organizasyon ekibine, Merkez Hakem Kurulu’na ve bilgi birikimlerini bizlerle paylaşan değerli hocalarımıza içten şükranlarımı sunuyorum.

Gerçekten verimli, ufuk açıcı ve mesleki anlamda geliştirici bir süreç oldu.

Türk karate hakemliğinin geleceğine dair umut veren bu çalışmanın, önümüzdeki yıllara önemli katkılar sağlayacağı kesin. Merkez Hakem Kurulu’nun kararlı ve vizyoner duruşu ise bu gelişimin en güçlü garantisi olarak görüyorum.

Teşekkürler MHK

