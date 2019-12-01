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    1 Aralık 2019

    tarihinde eklendi.

Tekvando 2020 WT Lisans Evrak Gönderim Duyurusu

SİYAHKUŞAK

Türkiye Tekvando Federasyonu 2020 WT Lisans evraklarının gönderim süreleriyle ilgili bir duyuru yayınladı. 

Federasyonumuz 2020 faaliyet programında yer alan Türkiye Büyükler, Gençler ve Poomsae Taekwondo Şampiyonalarının Ocak ayı, 7. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvasının ise Şubat ayı içerisinde yapılması planlamaktadır.

Söz konusu şampiyonalar ve turnuvaya katılacak antrenör ve sporcularımızın 2020 WT Lisans işlemleri için evraklarını, belirtilen tarihlerde yoğunluk yaşanmaması adına  01 Aralık 2019 tarihinden itibaren Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

*WT Lisans işlemleri için Ocak ayında İl Müdürlüklerinde yapılacak işlemlerin beklenmesine gerek yoktur.
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