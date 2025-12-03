Vasfi Aşçı

Türk Karatesinde 2026 Dönemi için Silivri’de Dev Buluşma

Türk karatesinin kalbi, 2–7 Aralık 2025 tarihlerinde İstanbul Silivri’deki Karev Esat Delihasan Kamp Eğitim Merkezi’nde attı. 2026 Yılı Hakem Eğitim ve Vize Semineri, ilk grupta yer alan 150 hakemimizin yoğun katılımıyla büyük bir coşkuyla başladı. Organizasyonun kalitesi, titizliği ve kapsamı, katılımcılar ve camiada heyecan uyandırdı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, açılış konuşmasında Türk Karatesinin Dünya’da önemli bir yer edindiğini, sporcularımızın dünya arasında başarısıyla Türk hakemlerinin de önemli başarılara imza attığını dile getirerek, hakemliğin sporun adaleti ve prestiji için taşıdığı kritik önemi vurguladı. Başkan Taşdemir, Kendisininde hakemlikten geldiğini ve Türk hakemliğini uluslararası arenada en üst seviyeye taşımak için gösterdiği vizyoner liderlikle tüm katılımcılara ilham verdi.

Seminer, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan ve MHK üyelerinin önderliğinde gerçekleştirildi. Dünya ve Avrupa hakemlerinin paha biçilemez bilgi ve tecrübeleriyle anılarını aktarımları seminere ayrı bir değer kattı. Hakemlerimiz, uluslararası standartlara uyum, hakem hatalarının iyileştirilmesi ve sahadaki yönetim ustalığı hakkında eşsiz bilgiler edindi.

Eğitim süreci, kata ve kumite odaklı teorik dersler, pratik uygulamalar ve gün sonunda yapılan ölçme-değerlendirme oturumlarıyla zenginleştirildi. Bu süreçte Hazım Özdemir, akademik titizliği ve dünya standartlarındaki sunumlarıyla hakemlerimizin bilgi ve becerilerini zirveye taşıdı.

Bu kapsamlı ve özenle hazırlanan seminer, Türk karate hakemliğinin 2026 yılına güçlü, donanımlı ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde girmesini sağlayacak. Tüm katılımcılar için unutulmaz ve verimli bir deneyim kazanımları 2026 yılına hazırız mesajı verdi.

