Karate 1 Premier Lig’in Madrid Etabında 2 altın, 4 Gümüş ve 1 Bronz Madalya…

Karate 1 Premier Lig’in Madrid etabı 29 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında kota puanı mücadelesine sahne oldu. Madrid etabında Milli karateciler 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren ve Uluslararası takvimde sezonun son ciddi organizasyonu olan Karate 1 Premier Lig’in yedinci etabı İspanya’nın başkenti Madrid’de final yaptı. Ay-yıldızlı ekibimiz 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile noktaladı.

Madrid Arena’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun sabah seansında kumite 60 kiloda tatamiye çıkan Eray Şamdan, bronz madalya kazanmayı başardı. Venezuelalı Jovanni Martinez’i bir buçuk dakikada teknik üstünlük (8-0) ile mağlup ederek üçüncü oldu.

Tokyo 2020 olimpik sıralamada dördüncü basamakta bulunan Eray Şamdan, Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşadığı 2019 sezonunu iki altın, üç gümüş ve dört bronz madalya ile noktaladı.

Aktaş, 5-0 kazanarak Madrid’de altın madalyanın sahibi oldu…

Dünya üçüncüsü ve Avrupa Şampiyonu olarak mücadele eden Uğur Aktaş, kumite 84 kilo finalinde güçlü bir performans ortaya koydu. Kazak Daniyar Yuldashev karşısında ilk dakika içerisinde skor üreten Aktaş, 5-0 kazanarak Madrid’de altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 olimpik puanlamasında ilk sırada yer alan Milli karateci, Karate 1 Premier Lig’de bu sezon Dubai ve Şangay’ın ardından üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Erkek Kata Milli Takımımız, sezonun dördüncü şampiyonluğuna Madrid’de imza attı…

2019’da Premier Lig’in Dubai, Rabat, Moskova etaplarında şampiyon; Paris ve Tokyo etaplarında ise üçüncü olan Erkek Kata Milli Takımımız, sezonun dördüncü şampiyonluğuna Madrid’de imza attı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Ay-yıldızlı ekibimiz, finalde karşılaştığı İtalya’nın 0.92 puan önünde 25.18 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Final seansında tatamiye çıkan Türk karateciler, art arda yapılan finallerde dört gümüş madalya kazandı…

Erkekler ferdi kata finalinde Ali Sofuoğlu, son üç Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup olduğu İspanyol Damian Quintero karşısında altın madalya mücadelesi verdi. 25.92 puan alan Milli katacı, 26.12 puan alan rakibinin gerisinde kalarak ikinci oldu.

Kumite 50 kiloda yarışan Serap Özçelik Arapoğlu, finalde Özbek Bakhriniso Babaeva ile karşılaştı. Maçın başında 2-0 geriye düşen Milli karateci, skoru 3-3’e getirmesine karşın ilk puanı rakibine verdiği için ikinci olarak tatamiden ayrıldı.

Kumite 55 kilodaki temsilcimiz Tuba Yakan, finalde Mısırlı Yassmin Attia’ya kaybetti. İlk dakika içerisinde rakibine verdiği ippon ile 3-0 geriye düşen Milli karateci, kalan bölümde skor üretemeyince gümüş madalyada kaldı.

Ekim 2019’da U21 Dünya ikincisi olan Ömer Abdurrahim Özer, Karate 1 Premier Lig kariyerinde ilk finaline Madrid’de ulaştı. Genç karateci, kariyerinde iki dünya şampiyonluğu bulunan İranlı Amir Mehdizadeh karşısında iyi bir performans göstermesine karşın normal süresi 0-0 biten müsabakayı hakem kararıyla 3-2 kaybetti.

Kaynak: TKF