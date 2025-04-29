SHİHAN ŞENEL İNCE KİMDİR?



Shihan Şenel İNCE yaklaşık 30 yıl boyunca aktif olarak Wado-Ryu Karate-Do çalışmıştır…

1955 yılında Giresun’un Tirebolu ilçesinde doğan Shihan Şenel Ince, Yüksek Denizcilik Okulu Telsiz Telefon ve Güverte Bölümü mezunudur.



Spor hayatına judo ile başlayan Şenel İnce, 1972 yılında Istanbul Fatih Halk Eğitim Merkezi’nde, merhum Ahmet Doğaner hocamızın yönetiminde Karate-Do sporuna adım atmıştır.

Yaklaşık 30 yıl boyunca aktif olarak Wado-Ryu Karate-Do çalışmalarını sporcu, antrenör ve yönetici olarak sürdürmüştür. Bu süreçte, Türk sporuna binlerce sporcu, antrenör, hakem ve yönetici kazandırarak Türk Karate-Do sporuna büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Olumsuz gidişat ve emeklerinin karşılığını alamama durumuyla karşılaştıktan sonra, daha istikrarlı bir spor geleceği adına 1995 yılında kick boks sporuna geçme kararı almıştır. Kick boks alanında da milli hakem ve milli antrenörlük görevlerine devam etmektedir.

Değerli hocamız Shihan Şenel İnce, şu anda ailesiyle birlikte Muğla Bodrum’da yaşamaktadır. Kendisine sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler dileriz.