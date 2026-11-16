53 Yıllık Karate Yolculuğu: Hanshi İsmet Turna ve Karateci Turna Ailesi

53 Yıllık Karate Yolculuğu:

HANSHİ İSMET TURNA VE KARATECİ TURNA AİLESİ

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Hanshi İsmet Turna’nın Karate Mirası Ailesiyle Geleceğe Taşınıyor Türk karatesine 53 yıldır antrenör olarak hizmet veren 9. Dan Hanshi İsmet Turna, eşi, çocukları ve torunuyla birlikte karate-do kültürünü temsil eden anlamlı bir aile tablosuyla dikkat çekiyor.

Türk karate-do sporuna 53 yıldır antrenör olarak hizmet veren 9. Dan Hanshi İsmet Turna, ailesiyle birlikte karate kültürünün anlamını ve kuşaklar arasındaki bağını yansıtan özel bir aile tablosuyla gündeme geldi.

Karate-do felsefesinin temelinde yer alan disiplin, saygı, emek ve öz gelişim anlayışı, Turna ailesinin bir araya geldiği bu özel çalışmada görsel bir anlatımla buluşuyor.

53 YILLIK EMEK VE KARATE SEVDASI

Hanshi İsmet Turna, 9. Dan derecesiyle Türk karate-do sporuna 53 yıldır antrenör olarak hizmet veriyor. Yarım asrı aşan bu yolculuk, yalnızca bir spor branşına verilen emeği değil, aynı zamanda karate disiplininin ve değerlerinin yaşatılmasını da temsil ediyor.

Turna ailesinin bu anlamlı tablosunda Hanshi İsmet Turna’nın yanı sıra eşi Nurten Turna, oğlu Hasan İlyas Turna, kızları Selda Turna ve Seda Dilara Turna ile torunu Elif İlke Turna da yer alıyor.

KARATE TUTKUSUNU BİR ARAYA GETİREN AİLE

Karate kıyafetleriyle aynı tabloda buluşan aile bireyleri, karate-do sporunun aile yaşamındaki yerini ve kuşaklar arasındaki bağını simgeliyor.

Çalışmada geleneksel Japon kültürünün görsel unsurlarıyla karate-do ruhu bir araya getirilirken, aile bireylerinin farklı kuşaklardan oluşan birlikteliği de ön plana çıkıyor.

KARATE SADECE BİR SPOR DEĞİL, BİR YAŞAM FELSEFESİ

Karate-do; teknik becerilerin yanı sıra saygı, disiplin, öz denetim ve sürekli gelişim anlayışını da bünyesinde barındırıyor.

Hanshi İsmet Turna’nın 53 yıllık antrenörlük yolculuğu ve ailesiyle birlikte yer aldığı bu özel tablo, karate kültürünün yalnızca tatamide değil, hayatın farklı alanlarında da nasıl bir anlam taşıdığını gösteren değerli bir çalışma olarak öne çıkıyor.