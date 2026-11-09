MUAY THAI 2. KADEME TEMEL ANTRENÖR KURSU İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK

Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenecek 2. Kademe Temel Antrenör Kursu, 23-28 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kurs için başvurular 10-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Muay Thai 2. Kademe Temel Antrenör Kursu İstanbul’da Düzenlenecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu, antrenörlük eğitimleri kapsamında Muaythai 2. Kademe Temel Antrenör Kursu düzenleyecek. 23-28 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek kurs için başvurular 10-17 Kasım tarihleri arasında alınacak.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Kursa katılmak isteyen adayların başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden Spor Bilgi Sistemi aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Başvuru işlemleri şu adımlardan yapılabilecek:

– e-Devlet Kapısı

– Spor Bilgi Sistemi

– Spor Elemanı

– Kurs Başvuru

– Genel Bilgiler

Federasyonun duyurusuna göre programa yalnızca Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Kademe Temel Antrenörlük Eğitimi sınavında başarılı olan adaylar katılabilecek.

Kontenjan 40 Adayla Sınırlı

Başvuru yapmak, doğrudan kursa kabul edilmek anlamına gelmiyor. Başvuru sıralamasına göre kontenjana giren ilk 40 adaya referans numarası e-posta yoluyla gönderilecek.

Referans numarası alan adayların ödeme işlemlerini başvuru süresi içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Süresi içerisinde ödeme yapmayan adayların başvuruları iptal edilerek sıradaki adaylar değerlendirilecek.

Kurs Ücreti 6 Bin 500 TL

Federasyon tarafından açıklanan kurs ücreti 6.500 TL olarak belirlendi. Ödemeler Garanti Bankası üzerinden Spor Federasyonları Ödemesi bölümünden veya 3610 kurum koduyla gerçekleştirilecek. Diğer bankalar üzerinden ödeme yapılamayacak.

Kurs kapsamında devam zorunluluğu bulunurken uygulama eğitimindeki devamsızlığın toplam ders saatinin yüzde 10’unu aşmaması gerekiyor.

Kurs Avcılar Atatürk Stadyumu’nda Yapılacak

Muay Thai 2. Kademe Temel Antrenör Kursu’nun eğitim adresi, İstanbul’da bulunan Avcılar Atatürk Stadyumu Muaythai Salonu olarak açıklandı.

Kursla ilgili iletişim için Bülent Sarıkaya’ya 0 535 540 64 37 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Muay Thai branşında antrenörlük kariyerini ilerletmek isteyen adayların başvuru ve kabul koşullarını federasyonun resmî duyurusundan incelemeleri önem taşıyor.

Kurs Bilgileri

Bilgi Açıklama

Kurs 2. Kademe Temel Antrenör

Tarih 23-28 Kasım 2026

Yer İstanbul

Eğitim adresi Avcılar Atatürk Stadyumu Muaythai Salonu

Başvuru 10-17 Kasım 2026

Kontenjan İlk 40 aday

Ücret 6.500 TL

Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu.