Türk Sporcular Lutfullah Teber ve Yavuz Selim Oruç’tan Karateye Yapay Zekâ Desteği

tatamiVISION İlk Kez Test Edildi

TÜRK SPORCULAR LUTFULLAH TEBER VE YAVUZ SELİM ORUÇ’TAN KARATEYE YAPAY ZEKÂ DESTEĞİ

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımız Lutfullah Teber ve Yavuz Selim Oruç, hakemlere destek amacıyla geliştirilen tatamiVISION uygulamasını 26. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda test etti.

Uygulamanın ilk resmî testleri ise aralık ayında Venedik’te gerçekleştirilecek.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Türk karateciler Lutfullah Teber ve Yavuz Selim Oruç, hakemlerin müsabaka yönetimine destek sağlaması amacıyla geliştirilen yapay zekâ uygulaması tatamiVISION’ı ilk kez uluslararası bir organizasyonda test etti.

6–8 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda düzenlenen 26. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası, Türk karatesi açısından teknolojik bir yeniliğe de ev sahipliği yaptı.

Sporcular Lutfullah Teber ve Yavuz Selim Oruç tarafından geliştirilen tatamiVISION uygulamasının resmî olmayan ilk müsabaka testleri organizasyon kapsamında gerçekleştirildi.

Federasyon yöneticileri testleri yerinde takip etti

Uygulamanın denemelerini Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Balkan Karate Federasyonu Başkanı Davor Cipek ve Balkan Karate Federasyonu Genel Sekreteri Slavoljub Piper de yerinde takip etti.

Hakemlere destek sunmak amacıyla geliştirilen sistemin müsabaka ortamındaki ilk uygulamaları, karate branşında teknoloji kullanımına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Hedef: Dünya Karate Federasyonu organizasyonlarında resmî test

Lutfullah Teber ve Yavuz Selim Oruç, tatamiVISION’ın ilk denemelerini Türkiye Millî Takımı ile gerçekleştirdikten sonra uygulamayı 14–18 Ekim 2026 tarihlerinde Polonya’da düzenlenen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası sırasında Dünya Karate Federasyonuna (WKF) sundu.

Bu sunumun ardından uygulamanın ilk resmî testlerinin aralık ayında İtalya’da düzenlenecek Karate 1 Gençlik Ligi kapsamında yapılması kararlaştırıldı. WKF takviminde organizasyon 10–13 Aralık 2026 tarihleri arasında yer alıyor.

Türkiye Karate Federasyonu, tatamide edindikleri deneyimi hakemlere destek sağlayabilecek teknolojik bir uygulamaya dönüştüren iki başarılı sporcuyu tebrik ederek çalışmalarının devamında başarılar diledi.

Türk karatesinde sporcuların yalnızca tatamideki başarılarıyla değil, geliştirdikleri yenilikçi projelerle de uluslararası alanda söz sahibi olması dikkat çekiyor.

Kaynak: TKF