KOCAELİ KARATESİNDE YILLARDIR BEKLENEN ADIM: ALTI KULÜPTEN ORTAK GELİŞİM HAMLESİ

150 sporcu aynı tatamide buluştu. Soner Açıkyol: “Amacımız, sporcularımızı farklı antrenörler ve çalışma arkadaşlarıyla buluşturarak gelişimlerine katkı sağlamak.”

Kocaeli karate camiasında yıllardır düşünülen, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen ortak gelişim projesi, altı kulübün iş birliğiyle gerçeğe dönüştü. Farklı kulüplerin antrenör ve sporcularını aynı tatamide buluşturan organizasyonun ilk çalışması, Derince Şehit Emre Kağan Arlı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Minik-Yıldız ve Ümit-Genç-U21 kategorilerinde iki ayrı grup halinde düzenlenen ortak gelişim antrenmanına toplam 150 sporcu katıldı. Farklı antrenörlerin bilgi ve tecrübelerini paylaştığı çalışmada sporcular, kendi kulüplerinin dışındaki arkadaşlarıyla eşleşerek farklı antrenman yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu.

YILLARDIR KONUŞULAN PROJE, ALTI KULÜBÜN İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇTİ

Kocaeli karatesinde uzun yıllardır gündeme gelen, ancak çeşitli nedenlerle hayata geçirilemeyen bu projenin ilk adımının atılması, spor camiası adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kulüpler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi, antrenörlerin bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı ve sporcuların gelişimine ortak katkı sunmayı amaçlayan çalışma, yalnızca bir antrenman organizasyonu olmanın ötesinde anlam taşıyor.

Kartepespor Kulübü Başantrenörü Soner Açıkyol öncülüğünde, Şaban Hoca, Burak Hoca, Rıdvan Hoca, Okan Hoca ve diğer antrenörlerin katkılarıyla planlanan projenin ilk çalışması, beklentilerin üzerinde bir katılımla gerçekleştirildi.

Bu anlamlı birlikteliğin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm antrenörler, Kocaeli karatesinin geleceği adına önemli bir sorumluluk üstlendi. Yıllardır düşünülen bir fikri ortak iradeyle hayata geçiren hocaların bu çabası, takdir edilmeyi hak ediyor.

SONER AÇIKYOL: “HEDEFİMİZ GÜÇLÜ BİR A TAKIM KADROSU OLUŞTURMAK” SONER AÇIKYOL: “HEDEFİMİZ GÜÇLÜ BİR A TAKIM KADROSU OLUŞTURMAK”

Kartepespor Kulübü Başantrenörü Soner Açıkyol, ortak gelişim antrenmanının hem sporcuların bireysel gelişimi hem de Kocaeli karate camiasının geleceği açısından önemli olduğunu belirterek projenin hedeflerini anlattı.

Açıkyol, ilk çalışmanın ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada altı kulübün ortaklaşa düzenlediği bir gelişim kampının ilk çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Amacımız, her kulübün sporcularını farklı kulüplerden sporcularla eşleştirerek farklı antrenörlerin çalışma yöntemlerini ve antrenman anlayışlarını deneyimlemelerini sağlamak.

Aynı çalışmayı ümit, genç ve U21 kategorilerinde de gerçekleştiriyoruz. Buradaki hedeflerimizden biri de ilerleyen süreçte kendi içimizden güçlü bir A takım kadrosu oluşturmak.

Bugün ilk çalışmamızı Derince Şehit Emre Kağan Arlı Spor Salonu’nda gerçekleştirdik. Abdullah Gürel hocamızın misafiri olduk. Kendisine hem güzel tesisi hem de göstermiş olduğu misafirperverlik için teşekkür ediyorum.”

“İKİ VEYA ÜÇ ORTAK ANTRENMANIN ARDINDAN ELEME SÜRECİ YAPACAĞIZ” “İKİ VEYA ÜÇ ORTAK ANTRENMANIN ARDINDAN ELEME SÜRECİ YAPACAĞIZ”

Projenin önümüzdeki süreçte nasıl ilerleyeceğine ilişkin de bilgi veren Soner Açıkyol, ortak antrenmanların belirli aralıklarla devam edeceğini ve sporcuların gelişimlerinin yakından takip edileceğini ifade etti.

Açıkyol, “Bu organizasyonu yaklaşık bir ay içerisinde yeniden gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İki veya üç ortak antrenmanın ardından bir eleme süreci yaparak başarılı ve gelişime açık sporcularla yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan Açıkyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. İlerleyen süreçte nasıl sonuçlar vereceğini hep birlikte göreceğiz. Bu projeyi Şaban Hoca, Burak Hoca, Rıdvan Hoca, Okan Hoca ve diğer antrenör arkadaşlarımızla birlikte planladık.

İlk antrenmanımız oldukça verimli geçti. Özellikle minik ve yıldız kategorilerinde yaklaşık 90 sporcuyla çalışma gerçekleştirdik. Çocuklarımızın bu kadar kalabalık ve farklı kulüplerden sporcularla bir araya gelmesi onlar açısından da heyecan verici oldu.

Sporcularımız farklı arkadaşlarıyla eşleşerek yeni antrenman deneyimleri kazandı. Bu çalışmanın hem sporcularımıza hem de Kocaeli karate camiasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

KOCAELİ KARATESİNDE BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI KOCAELİ KARATESİNDE BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Ortak gelişim antrenmanına Burak Uygur Spor Akademisi, Gebze Aksu Spor Kulübü, Kartepe Spor Kulübü, Başiskele Pusula Spor Kulübü, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Derince Gençlik ve Spor Hizmetleri katıldı.

Altı kulübün ortak iradesiyle başlayan projenin, önümüzdeki dönemde düzenlenecek yeni çalışmalarla devam etmesi planlanıyor.

Yıllardır hayata geçirilmesi beklenen bu birlikteliğin ilk adımını atan antrenörler, Kocaeli karatesi adına örnek bir dayanışma sergiledi. Farklı kulüplerin aynı hedef doğrultusunda bir araya gelmesi, sporcuların gelişimine katkı sunarken camiada ortak hareket etme kültürünün güçlenmesine de zemin hazırladı.

Emeği geçen tüm antrenörlere, özveriyle çalışan sporculara ve çocuklarının gelişimini her zaman destekleyen ailelere teşekkür ediyoruz.

Farklı kulüpler, ortak hedef, güçlü bir gelecek… Kocaeli karatesinde yıllardır beklenen bu adımın, Türk karatesine örnek olacak kalıcı bir iş birliğine dönüşmesi temennisiyle.