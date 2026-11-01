Gelibolu Beylerbeyi Spor Kulübü Antalya’da 4 Altın, 4 Gümüş ve 4 Bronz Madalya Kazandı

ANTALYA’DA GELİBOLU BEYLERBEYİ RÜZGÂRI: 4 ALTIN, 4 GÜMÜŞ, 4 BRONZ

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Antalya’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve 2. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş Anısına İller Arası Muay Thai Şampiyonası’na 13 sporcu ile katılan Gelibolu Beylerbeyi Spor Kulübü, turnuvayı 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla tamamladı.

Malatyalı antrenörün çalıştırdığı sporcular, ringde ortaya koydukları performansla önemli başarılara imza attı. Malatyalı Antrenörün Sporcularından Muay Thai Şampiyonasında 12 Madalya!

ANTALYA’DA MADALYA YAĞMURU

Antalya’da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve 2. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş Anısına İller Arası Muay Thai Şampiyonası’nda Gelibolu Beylerbeyi Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Organizasyona 13 sporcu ile katılan kulüp, müsabakalar sonunda 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

Malatyalı antrenörün çalıştırdığı Gelibolu Beylerbeyi Spor Kulübü sporcuları, farklı yaş ve kilo kategorilerinde mücadele etti. Çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarında kıran kırana mücadeleler sergileyen sporcular, nakavt ve üstünlükle elde ettikleri galibiyetlerle kürsüde yer aldı.

GELİBOLU BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ’NÜN MADALYA KAZANAN SPORCULARI

Turnuvada derece elde eden sporcular şöyle sıralandı:

ALTIN MADALYA

Ata Türk – Üst Genç 75 kg – Turnuva Şampiyonu

Ömer Faruk Yanıkova – U24 Erkekler 81 kg – Turnuva Şampiyonu

Aydın Karakuş – Yıldızlar 67 kg – Turnuva Şampiyonu

Rüzgar Arısoy – Yıldızlar 46 kg – Turnuva Şampiyonu

GÜMÜŞ MADALYA

Rüzgar Aldemir – Yıldızlar 60 kg – Turnuva İkincisi

Tuğra Anıl Palabıyık – Alt Genç 42 kg – Turnuva İkincisi

Mihrinur Karakulak – U24 Kadınlar 67 kg – Turnuva İkincisi

Kerim Şakar – Elit Büyükler 91 kg – Turnuva İkincisi

BRONZ MADALYA

Kuzey Kaygısız – Alt Genç 67 kg – Turnuva Üçüncüsü

Ahmet Efe Altaş – Alt Genç 81 kg – Turnuva Üçüncüsü

Çağan Efe Yavaş – Alt Genç +81 kg – Turnuva Üçüncüsü

Doruk Kılıç – Üst Genç 54 kg – Turnuva Üçüncüsü

KULÜP BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Gelibolu Beylerbeyi Spor Kulübü Başkanı, organizasyon boyunca kulübe ve sporculara destek veren isim ve kurumlara teşekkür etti.

Kulüp Başkanı, sporcular adına yaptığı teşekkür açıklamasında İş İnsanı Osman Ayten’e, Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanlığına, Gelibolu Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına, Çanakkale Çıtır Ekmek Şubeleri Sahibi Metin Süt’e ve Gökbörü Cafe Sahibi Seda Aktan’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

SPORCULARIN BAŞARISI TAKDİR TOPLADI

Gelibolu Beylerbeyi Spor Kulübü sporcularının Antalya’daki organizasyonda elde ettiği dereceler, kulübün turnuvadaki başarılı performansını ortaya koydu.

13 sporcu ile katılım sağlanan şampiyonada kazanılan 12 madalya, sporcuların mücadeleci performansının önemli bir göstergesi oldu.