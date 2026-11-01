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Sema Nur Yüksel Gençlik Olimpiyatları’nda Altın Madalya Kazandı

Sema Nur Yüksel Gençlik Olimpiyatları’nda Altın Madalya Kazandı
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MİLLÎ JUDOCU SEMA NUR YÜKSEL’DEN GENÇLİK OLİMPİYATLARI’NDA ALTIN MADALYA

Haber Merkezi

Türk judosunun yükselen yıldızlarından Sema Nur Yüksel, Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlenen 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 44 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

93 ülkeden 94 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda tatamiye çıkan millî sporcumuz, rakiplerine üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı. Sema Nur Yüksel, çeyrek finalde Belaruslu Aliaksandra Kniazeva’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. İtalyan Sara Coni ile yarı finalde karşılaşan başarılı judocumuz zorlu engeli aşarak finale yükseldi.

Finalde Ürdünlü Houda Wshah ile karşı karşıya geldi

Altın madalya mücadelesinde de üstün bir performans ortaya koyan millî sporcu, rakibini yenerek Gençlik Olimpiyatları şampiyonluğunu elde etti. Sema Nur Yüksel böylece turnuvayı namağlup tamamladı.

Milli sporcu başarı halkasına bir yenisini daha ekledi

Dakar’da Teknik Direktör Mustafa Kalaycı yönetiminde mücadele eden millî sporcu, kariyerindeki başarı halkasına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 2025 yılında Ümitler Avrupa Şampiyonu olan Yüksel, 2025 ve 2026 yıllarında düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonaları’nda da gümüş madalya kazanmıştı.

Genç yaşına rağmen uluslararası arenada önemli başarılara imza atan Sema Nur Yüksel, Gençlik Olimpiyatları şampiyonluğuyla Türk judosuna bir gurur daha yaşattı.

Federasyon yetkilileri ve spor camiası, altın madalya kazanan millî sporcu Sema Nur Yüksel’i, Teknik Direktör Mustafa Kalaycı’yı ve sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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