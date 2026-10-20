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Türkiye Karate Federasyonu, 9. Olağan Mali Genel Kurulu’nda İbra Edildi

Türkiye Karate Federasyonu, 9. Olağan Mali Genel Kurulu’nda İbra Edildi
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TÜRKİYE KARATE FEDERASYONU YÖNETİMİ, 9. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU’NDA İBRA EDİLDİ

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN 

Türkiye Karate Federasyonu’nun Ankara’da düzenlenen 9. Olağan Mali Genel Kurulunda faaliyet ve denetim raporları görüşüldü.

Yönetim ve denetleme kurulları oy birliğiyle ibra edilirken, Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, Türk karatesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Genel Kurul Ankara’da Gerçekleştirildi

Türkiye Karate Federasyonunun 9. Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi. Genel kurulda federasyonun faaliyet ve denetim raporları delegelerin değerlendirmesine sunuldu.

Yapılan görüşmelerin ardından yönetim ve denetleme kurulları oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurulda alınan kararlar, federasyonun mali süreçleri ve yürütülen çalışmalar açısından gündemin önemli başlıklarını oluşturdu.

Ercüment Taşdemir: “Yürümeye Devam Edeceğiz”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, Türk karatesinin geleceği için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Taşdemir, “Yürümeye devam edeceğiz.” sözleriyle federasyonun çalışmalarına devam edeceği mesajını verdi.

Delegelere Teşekkür Mesajı

Türkiye Karate Federasyonu, genel kurula katılarak katkı sunan tüm delegelere teşekkür etti. Yapılan açıklamada, genel kurulda alınan kararların karate camiası için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Kamil ÜCİ dedi ki:
    22 Ekim 2026, 00:59

    Başarılar diliyorum

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