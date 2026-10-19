U14 Millî Takımlar Elit Sporcu Altyapı Çalışması Ankara’da Gerçekleştirildi

U14 MİLLÎ TAKIMLAR ELİT SPORCU ALTYAPI ÇALIŞMASI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Millî Takımlar Elit Sporcu Altyapı Çalışması, 17–18 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Kata ve kumite branşlarını kapsayan programda, genç sporcuların teknik gelişimlerinin desteklenmesi ve millî takımların altyapısının güçlendirilmesi hedeflendi.

İki Gün Boyunca Kata Ve Kumite Çalışmaları Yapıldı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen U14 Millî Takımlar Elit Sporcu Altyapı Çalışması, Ankara’da iki gün boyunca gerçekleştirilen antrenmanlarla tamamlandı.

Kata ve kumite branşlarını kapsayan programda, genç karatecilerin teknik becerilerinin geliştirilmesi ve millî takım altyapısının daha güçlü hâle getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldü. Sporcular, program boyunca antrenörler eşliğinde teknik gelişimlerine yönelik çalışmalara katıldı.

Federasyon Yönetimi Sporcularla Buluştu

Çalışmaya Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici ile Ankara İl Temsilcisi Derviş Güneş de katıldı. Program kapsamında sporcular ve antrenörlerle bir araya gelen Destici ve Güneş, yürütülen çalışmaları takip etti.

İki günlük programın sonunda Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici tarafından sporculara katılım sertifikaları takdim edildi.

Teknik Ekibe Teşekkür

Türkiye Karate Federasyonu, altyapı çalışmasına sundukları destek ve katkılardan dolayı U14 Teknik Kurul Başkanı Murat Sefa’ya, kurul üyesi Talha Keskin’e ve olimpiyat ikincisi, Avrupa ve dünya şampiyonu millî karateci Eray Şamdan’a teşekkür etti.

U14 Millî Takımlar Elit Sporcu Altyapı Çalışması, genç sporcuların gelişimine katkı sunmayı ve Türk karatesinin gelecekteki millî takım kadrolarına yönelik altyapı çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan programlardan biri olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Türkiye Karate Federasyonu