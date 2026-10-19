Dünya Kadet, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Zirve Jaonya’nın!

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DÜNYA KADET, GENÇ VE U21 KARATE ŞAMPİYONASI’NDA ZİRVE JAPONYA’NIN!

Haber: F. Vural YILMAZ

Japonya, 2026 Dünya Kadet, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda 6 Altın madalya ile zirvede yer aldı. Türkiye’nin büyük mücadelesine rağmen Altın çıkaramadığı şampiyonada, sıralamadaki yeri pek tat vermedi!

Japonya, Polonya’nın Bielsko-Biala kentinde düzenlenen 2026 Dünya Yıldızlar, Gençler ve 21 Yaş Altı Şampiyonası’nın final gününde zirveye demir attı! Altı şampiyonluk yaşayan Japonya, 1 gümüş, 5 bronz ile toplam 12 madalya kazandı. Zirvenin sahibi çıktığı final maçlarını daha çok altına çevirmeyi başarması klasmanda 1. yaptı. Karate ülkesi mücadelesi ile taktir topladı.

Mısır, dört altın madalya kazandığı şampiyonada 3 gümüş, 4 bronz daha kazanarak 11 madalya ile Japonya’yı takip etti. İspanya ise üç şampiyonluğun yanında hanesine 3 gümüş, 2 bronz daha ekleyerek sekiz madalya ile üçüncü sırada yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, iki altın ve iki gümüş madalya ile dördüncü sırada yer alırken İtalya, iki altın madalya, toplamda dokuz madalya ile beşinci sırada yer alıdı.

Bielsko-Biała kentinde Ümit, Genç ve U21 Karate Millî Takımımız, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı. Şampiyonayı Altın madalyasız tamamlayan takımımız verdiği mücadeleye rağmen bazı ülkelerin arkasında kalması ve sıralamadaki yeri tat vermedi!

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