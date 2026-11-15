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Eğitsel Antrenörlük ve Pedagojik Yeterlilik Programı Sertifika Töreniyle Tamamlandı

Eğitsel Antrenörlük ve Pedagojik Yeterlilik Programı Sertifika Töreniyle Tamamlandı
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 EĞİTSEL ANTRENÖRLÜK VE PEDAGOJİK YETERLİLİK PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Haber Merkezi

Türkiye Karate Federasyonu ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen yedi haftalık Eğitsel Antrenörlük ve Pedagojik Yeterlilik Eğitimi Programı, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.

Programı başarıyla tamamlayan antrenörlere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı başarı sertifikaları takdim edildi.

“Geleceğimiz Çocuklarımız ve Gençlerimizde”

Sertifika töreninde konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, antrenörlerin pedagojik yeterliliklerini geliştirmeye yönelik böyle bir programı ilk kez Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile birlikte hayata geçirmekten büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Antrenörlerin yedi hafta boyunca eğitime gösterdiği özverinin, çocuklara ve gençlere verilen önemin en somut göstergesi olduğunu belirten Taşdemir, geleceğin çocuklar ve gençler aracılığıyla şekilleneceğini vurguladı.

Eğitmenlere Teşekkür ve Plaket Takdimi

Başkan Taşdemir, program süresince bilgi ve deneyimlerini antrenörlerle paylaşan Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz, Prof. Dr. Selhan Özbey, Dr. Öğr. Üyesi Cenk Yoldaş, Doç. Dr. Erkan Hasan Atalmış, Doç. Dr. Nihal Dal ve Doç. Dr. Mehmet Asma’ya teşekkür etti.

Programın başarısına katkı sunan eğitmenlere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edilirken, eğitim sürecindeki desteklerinden dolayı duyulan memnuniyet dile getirildi.

İş Birliği ve Emeği Geçenlere Teşekkür

Türkiye Karate Federasyonu, eğitim programının hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Manisa Celal Bayar Üniversitesine teşekkür etti. Ayrıca programın planlanması ve yürütülmesi sürecinde aktif rol üstlenen Merkez Hakem Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Güzel Gürbüz’e de özel teşekkürlerini sundu.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, YÖK onaylı başarı sertifikalarını almaya hak kazanan tüm antrenörler tebrik edilerek, nitelikli antrenör yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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