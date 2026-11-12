MELTEM HOCAOĞLU AKYOL’DAN SPOR VE EĞİTİMİ BULUŞTURAN ANLAMLI PROJE

Türk karatesinin dünya ve Avrupa şampiyonu başarılı ismi Meltem Hocaoğlu Akyol, tatamide elde ettiği önemli başarıların ardından eğitimci kimliğiyle de genç nesillere yol göstermeye devam ediyor. Pendik Adil Erdem Bayazıt Ortaokulu’nda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak görev yapan Akyol, sporun yalnızca başarı ve madalyadan ibaret olmadığını, aynı zamanda karakter, disiplin, dostluk ve kültürel paylaşım anlamı taşıdığını ortaya koyan çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Meltem Hocaoğlu Akyol tarafından hayata geçirilen “Spor Yoluyla Kültür Köprüsü” projesi, 6-8 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 26. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası ile anlamlı bir buluşmaya dönüştü. Akyol, öğrencilerini uluslararası bir karate organizasyonunun atmosferiyle tanıştırarak onların sporu yalnızca kitaplardan ve derslerden değil, yaşayarak öğrenmelerine de imkân sağladı.

“SADECE MADALYA MÜCADELESİ DEĞİL, DOSTLUK VE KARDEŞLİK BULUŞMASI”

Şampiyona süresince öğrencileriyle birlikte organizasyonu yakından takip eden Meltem Hocaoğlu Akyol, yaptığı değerlendirmelerde organizasyonun taşıdığı anlamı özellikle vurguladı.

Akyol, “Balkan Karate Şampiyonası’nın yalnızca sporcuların kürsü mücadelesi verdiği bir yarışma olmadığını; farklı ülkelerden sporcuları, antrenörleri, hakemleri ve karate temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan büyük bir dostluk organizasyonu olduğunu ifade etti”.

Öğrencileriyle birlikte tatamideki mücadeleyi yerinde izlemenin kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirten Akyol, sporun birleştirici gücünü şu sözlerle anlattı:

“Tataminin üstündeki azmi, fair-play ruhunu, antrenörlerin heyecanını ve hakemlerin titiz duruşunu öğrencilerimizle birlikte yerinde soluduk. Karate camiasının içinde aktif bir nefer ve bir eğitimci olarak bu atmosferi öğrencilerime yaşatmak, o ruhu onlara aşılamak gerçekten tarifsiz bir duygu.”

“ÖĞRENCİLERİMİN BU ATMOSFERİ YAŞAMASI ÇOK KIYMETLİ”

Akyol, projenin eğitim yönüne dikkat çekerek öğrencilerin yalnızca müsabakaları izlemediğini, aynı zamanda sporun arkasındaki emeği, disiplini, saygıyı ve sorumluluk bilincini de gözlemlediğini dile getirdi.

Milli takımımızın başarılarını, Türkiye’nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kalitesini ve Balkan ülkelerinden gelen yüzlerce sporcunun oluşturduğu dostluk ortamını öğrencileriyle birlikte deneyimlemenin önemine değinen Meltem Hocaoğlu Akyol, bu tür etkinliklerin çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koydu.

Akyol’un bu yaklaşımı, şampiyon sporculuğun ötesinde eğitimci sorumluluğunu da başarıyla taşıdığını gösteriyor. Çünkü bir şampiyonun tecrübesini gençlerle paylaşması, onlara yalnızca sporun teknik yönünü değil, hayatın içinde ihtiyaç duyacakları değerleri de aktarması anlamına geliyor.

“Spor Yoluyla Kültür Köprüsü” projesi, bu yönüyle alkışı hak eden örnek bir çalışma olarak öne çıkarken, Meltem Hocaoğlu Akyol da sporun eğitimle, dostlukla ve kültürel p aylaşım ile nasıl güçlü bir değere dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi.