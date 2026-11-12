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ADANA’DA ‘ÇUKUROVA MEDENİYETLER KUPASI’ HEYECANI!

Haber Merkezi

Adana’da Çukurova Medeniyetler Kupası’na Burak Gülmez’den Davet!

Adana Karate İl Temsilcisi Burak Gülmez, 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek İller Arası Çukurova Medeniyetler Kupası öncesinde basın açıklaması yaparak tüm kulüpleri, antrenörleri ve sporcuları organizasyona davet etti. Turnuvaya katılım ücretsiz olacak.

Adana, karate branşında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek İller Arası Çukurova Medeniyetler Kupası öncesinde Adana Karate İl Temsilcisi Burak Gülmez, basın açıklaması yaparak organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarıçam Asım Savaş Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyonda minikler ve yıldızlar kategorilerindeki sporcular, kata ve kumite müsabakalarında mücadele edecek