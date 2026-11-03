Antalya’da 2. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İllerarası Muaythai Şampiyonası Tamamlandı

ANTALYA’DA 2. MERHUM BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ İLLERARASI MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI TAMAMLANDI

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Antalya’da 2025 yılından itibaren geleneksel hale gelen Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İllerarası Muaythai Şampiyonası’nın ikincisi, 17 ilden yaklaşık 550 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Beş gün süren organizasyon, madalya, sertifika ve kupa töreniyle sona erdi.

ANTALYA – Antalya, 28 Ekim-1 Kasım 2026 tarihleri arasında önemli bir Muaythai organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 2025 yılından itibaren geleneksel hale gelen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İllerarası Muaythai Şampiyonası, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen sporcuları Antalya’da buluşturdu.

Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya 17 ilden yaklaşık 550 sporcu katıldı. Beş gün boyunca farklı kategorilerde düzenlenen müsabakalarda sporcular, derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

17 İLDEN YAKLAŞIK 550 SPORCU ANTALYA’DA BULUŞTU

Şampiyonaya Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Konya, Muğla ve Van illerinden sporcular katıldı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyon, Muaythai branşında sportif rekabetin yanı sıra kulüpler, antrenörler ve sporcular arasında dayanışma ve tecrübe paylaşımına da katkı sağladı.

BAYRAKLI SEREMONİ ŞAMPİYONAYA AYRI BİR ANLAM KATTI

Şampiyonanın seremonisi öncesinde günün anlam ve önemine binaen tüm sporculara Türk bayrağı dağıtıldı. Seremoni sırasında sporcuların ellerindeki bayrakları hep birlikte sallaması, salonda renkli ve anlamlı görüntüler oluşturdu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla gerçekleştirilen bu özel anlar, şampiyonaya ayrı bir güzellik ve anlam kattı.

Seremoni kapsamında sırasıyla söz alan Antalya Muaythai İl Temsilcisi Mehmet Köktaş, Muaythai Federasyonu ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Hakan Gündüz, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Antalya MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, organizasyonun önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sporculara başarı dileklerini iletti.

Konuşmalarda gençlerin spora yönlendirilmesinin, sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasının ve bu tür organizasyonların devamlılığının önemi vurgulandı.

PROTOKOL ÜYELERİ ŞAMPİYONADA BULUŞTU

Şampiyonaya Antalya MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkan Vekili Evrim Yalçın, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, MHP Antalya İl Başkan Vekili Ayhan Sezgin, Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Hakan Gündüz, MHP Kepez İlçe Başkanı Metehan Bölükbaşıoğlu ve Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Feridun Öten katıldı.

Protokol üyeleri müsabakaları takip ederek sporcuların mücadelesine ortak oldu.

MADALYA, SERTİFİKA VE KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Beş gün süren müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve sertifikaları takdim edildi.

Kulüplerin şampiyona boyunca elde ettiği başarı puanları değerlendirilerek genel sıralamada ilk dört sırada yer alan kulüplere kupa verildi. Böylece sporcuların bireysel başarılarının yanı sıra kulüplerin performansları da ödüllendirilmiş oldu.

ANA SPONSOR ASRIN UNLU MAMULLERİ VE KITIR TAŞ FIRIN

Şampiyonanın ana sponsorluğunu Asrın Unlu Mamulleri ve Kıtır Taş Fırın sahibi Özer Gözün üstlendi.

Organizasyona sağlanan sponsorluk desteği, özel sektörün sportif faaliyetlere katkısının önemini bir kez daha ortaya koydu.

ŞAMPİYONA MARŞINA VE GÖNÜLLÜ FOTOĞRAF DESTEĞİNE TEŞEKKÜR

Antalya Muaythai İl Hakem Kurulu Başkanı Ayhan ÖZBALKANLI, şampiyona için yazılan ve bestelenen marşın hazırlanmasında emeği geçen Muhammet Kemal GÜLŞEN’e teşekkür etti.

Organizasyon boyunca şampiyonanın fotoğraflarını gönüllü olarak çekerek sporcular, antrenörler, kulüpler ve katılımcılarla paylaşan Armağan S.K. sporcusu Hüseyin Talha Özdemir de katkılarından dolayı takdir edildi.

Şampiyonanın unutulmaz anlarının kayıt altına alınmasına ve geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayan isimlere teşekkür edildi.

ANTALYA’DA MUAYTHAI HEYECANI TAMAMLANDI

2025 yılından itibaren geleneksel hale gelen Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İllerarası Muaythai Şampiyonası’nın ikincisi, 17 ilden yaklaşık 550 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluşturan organizasyon; çekişmeli müsabakaları, bayraklı seremonisi, protokol katılımı ve ödül töreniyle Antalya’da beş gün boyunca Muaythai heyecanı yaşattı.

Şampiyona, sporcuların başarılarının ödüllendirilmesi ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.