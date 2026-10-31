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UMUT CAMKIRAN WBC GÜMÜŞ DÜNYA ŞAMPİYONLUK KEMERİ İÇİN RİNGE ÇIKIYOR... F. Vural YILMAZ –SİYAHKUŞAK Türk profesyonel boksunun ağır sıkletteki başarılı isimlerinden Umut “REAL” Camkıran, kariyerinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkmaya hazırlanıyor.
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Umut Camkıran WBC Gümüş Dünya Şampiyonluk Kemeri İçin Ringe Çıkıyor

Umut Camkıran WBC Gümüş Dünya Şampiyonluk Kemeri İçin Ringe Çıkıyor
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İstanbul’da Dev Boks Gecesi:

UMUT CAMKIRAN WBC GÜMÜŞ DÜNYA ŞAMPİYONLUK KEMERİ İÇİN RİNGE ÇIKIYOR

F. Vural YILMAZ –SİYAHKUŞAK

Türk profesyonel boksunun ağır sıkletteki başarılı isimlerinden Umut “REAL” Camkıran, kariyerinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkmaya hazırlanıyor.

Namağlup milli boksör, WBC Silver World Title (WBC Gümüş Dünya Şampiyonluk Kemeri) mücadelesinde Azerbaycanlı rakibi Mourad Aliev ile karşı karşıya gelecek.

Topuz Sports Management ve ArenaBoxPromotion organizasyonunda düzenlenecek RMO8 Boks Gecesi, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü İstanbul Ataşehir’de bulunan Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilecek. Organizasyon, profesyonel boksta yılın en önemli gecelerinden biri olarak gösteriliyor.

Camkıran, dünya şampiyonluğu yolunda çok önemli bir avantaj elde edecek

Bugüne kadar çıktığı 25 profesyonel maçın tamamını kazanan ve bu galibiyetlerin 23’ünü nakavtla elde eden Umut Camkıran, üç kez WBC Asya Şampiyonu olmayı başardı. Camkıran, güçlü rakibi Mourad Aliev karşısında kazanması halinde dünya şampiyonluğu yolunda çok önemli bir avantaj elde edecek. Aliev ise kariyerinde iki kez WBC International Silver kemerinin sahibi olurken, 15 galibiyetinin 11’ini nakavtla kazandı.

Gecenin proğramında heyecan dolu maçlar var

Gecenin bir diğer dikkat çeken karşılaşmasında İtalyan boksör Luis Vela ile Azerbaycanlı Fuad Tarverdi, WBC International kemeri için ringe çıkacak. Ayrıca Türk boksunun yükselen isimlerinden Abdul Samet Salih ve Samet Ersoy da organizasyonda mücadele edecek.

Yunus Emre Batan, Hırvat rakibi Zdenko Bule karşısına çıkıyor

Gecede profesyonel kariyerine ilk adımını atacak olan Yunus Emre Batan da Hırvat rakibi Zdenko Bule karşısında ilk profesyonel maçına çıkacak. Mücadele sporlarının farklı branşlarında deneyim kazanan Batan’ın performansı merakla bekleniyor.

Sporcuların ringe çıkış anonslarını Mustafa Özben yaparken, gecenin canlı anlatımını ise mücadele sporlarının deneyimli spikeri Bilgehan Demir üstlenecek. Işık, ses ve görsel şovlarla desteklenecek organizasyonun, sporseverlere unutulmaz anlar yaşatması hedefleniyor.

RMO8 Boks Gecesi, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, Türk boksunun uluslararası arenadaki yükselişini gözler önüne serecek önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor. Tüm gözler şimdi, 7 Kasım gecesi dünya şampiyonluğu yolunda kritik bir sınava çıkacak olan Umut “REAL” Camkıran’ın üzerinde olacak.

 

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