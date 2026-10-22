Eski Türk’lerin Genel Sağlık ve Savaş Sanatlarında Çigong – 4

Yeni yazı dizisi: Bölüm:4

ESKİ TÜRK’LERİN GENEL SAĞLIK VE SAVAŞ SANATLARINDA ÇİGONG.

O dönemdeki Proto-Türklerin durumu ise şu şekilde anlatılır:

Ekonomileri: %100 hayvancılık. Çin’e at, kürk, deri satıp karşılığında tahıl, ipek ve bronz alet alıyorlardı.

Siyaset: Henüz Mete Han, gibi tek bir hükümdar ortada yoktur. Her boyun kendi beyi vardır. O dönem Çin yıllıklarında ‘boy beyleri birbirini yer’ diye anlatılır. O dönem Türk beyleri kendi aralarında iktidar savaşları yapmaktadırlar.

Askeri yönleri: Çok güçlü şekilde hazırlık yapıyorlardı. Her erkek çocuk 3 yaşında koyun üstünde, 7 yaşında ise ‘at üstünde’, ‘ok atma’ yı öğreniyordu. Hızla sağa sola tepik atarak giden bir koyunun üzerinde ok atan 3 yaşlarındaki bir çocuk, geleceğin ‘Hun’ savaşçısı olacaktı.

Çin Seddi fikri de bu dönemde ortaya çıktı zaten. Zhao, Yan ve Qin devletleri bu ‘Hu akınları’na karşı ilk uzun duvarları bu dönemde ördürmüştür.

3. Bu dönemden sonra ne oldu?

Savaşan Devletler Dönemi biter bitmez, MÖ 221’de Qin Shi, Huang Çin’i birleştirir.

Birleşen Çin’in ilk işi ise: Kuzeydeki dağınık ‘Hu boylarını’ temizlemek olur. Çümkü Türkler bir türlü bir araya gelemiyordu! General, Meng Tian’ı 300 bin askerle Ordos’u almaya gönderir.

İşte bu baskınlar, tarihin en önemli olayını tetikler: Kuzeydeki dağınık ‘Proto-Türk’ boyları, Qin baskısından kurtulmak için birleşmek zorunda kalır ve ortaya ‘Xiongnu İmparatorluğu’ çıkar. Yani Savaşan Devletler dönemindeki dağınık beylikler, bir sonraki dönemde ünlü komutan ‘Mete Han’ın kuracağı ilk büyük bozkır imparatorluğuna dönüşür.

Mete Han Türk Milleti’ nin ilk toparlayıcı komutanı olarak öne düşer!

Büyük Hun İmparatoru Mete Han’ın tarihe mal olmuş ve bilinen en ünlü sözü şudur:

‘Benden eyerimi isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim. Fakat hiç kimse vatanımdan bir karış toprak istemesin; vermem!

Ne kadar değersiz olursa olsun toprak devletin temelidir; hiç kimseye verilemez!

TAİ CHİ VE ÇİGONG GELENEĞİNE TÜRK’LERİN BİR KATKISI VAR MIDIR?

Tai chi ve qigong, genelde aynı sepete konur ama yaşları ve kökeni çok farklıdır. O yüzden Türk katkısı sorusunu da ikiye ayırmak gerekir.

1. Qigong ve Tai Chi ne kadar eskidir?

Qigong (Çigong): Gerçekten Eski Çin’den gelir. Bilindik anlamda en eski izi MÖ 5. yüzyıla kadar gittiği söylenir. Gerçekten kadim ‘kaynağı tam olarak bilinmeyen’ bir çalışmadır. Bunun kaynağı da Daoizm ve Eski Çin tıbbı’ olarak tanımlanır. MÖ 300’lerde yazılan ‘Huangdi Neijing (Sarı İmparator’un İç Kanonu) nefesi düzenle, bedeni yönlendir!’ diye bahseder.

Bu çalışmaların asıl amacı: Savaş değil, sağlıklı hayat sürdürmektir. Nefes, duruş ve zihni birleştirerek ‘Çi’ denen yaşam enerjisini dolaştırmaktır.

Mehmet Nesimi YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Devam edecek..

Kuzey Ege Tai chi ve Çigong sanatları platformu ‘ Kadim şifa sanatları ve Türkler!’ Adlı paylaşımlarından alınmıştır.