QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 9

QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ

𝕐𝕖𝕟𝕚 𝕪𝕒𝕫𝕚 𝕕𝕚𝕫𝕚𝕤𝕚: 𝟡

Karşıdaki Lin, bunu umursamaz görünerek kılıçla ölümcül bir hamle yaptı. Ancak Lin, hiçbir şey yapmadan öylece durdu!

‘Kılıç sanatlarında en temel şey: Kaba kuvvet yerine zihinsel disiplin ve ruhsal güç ön planda yatmalıdır. Sen ne kadar güçlü ve becerikli olsan da mutlaka senden daha kuvvetli ve becerikli birisi karşına çıkacaktır. Bundan asla kaçamazsın.’

Hocasının bu sözü lin’i adeta yere mıhlamıştı. Madem ölümden kaçış yoktu. Ve karşıdaki de bizzat kendisiyse o zaman o kişi kendisini öldürürse aynı zamanda kendisini de öldürmüş olurdu. ‘Dünyanın en akıllı ustaları savaşmadan kazanan kişilerdir!’ işte bu ikinci söz gerçek kılıç sanatını anlatıyordu.

Lin, artık tamamen gevşemiş ve tamamen savunmasız durumda kaldı, ama bakışları dimdik ve korkusuzca karşıdaki kendisine bakmaya devam ediyordu.

-Haydi beni öldür o zaman. Dedi.

Onun bu kararlı ama aynı zamanda dimdik, vakur duruşu karşıdaki Lin’ i durmaya zorladı.

-Neden kendini savunmuyorsun? Neden kendini bu kadar zavallı bıraktın?

-Hayır! Dedi Lin. Ben zavallı değilim. Belki de senden kat kat güçlü ve bilgiliyim. Gerçek güç ve ustalık: Zayıfı ve güçsüzü öldürmek değildir. Gerçek maharet ve ustalık; zalimlere ve güçlü olduğuyla böbürlenen alçaklara karşı yapılır. Sense benden zayıfsın. Aynı zamanda ahlaksız ve hırsızsın. Ben senin gibi basit ve değersiz biriyle ne uğraşırım ne de tenezzül ederim. Ben şimdi gidiyorum. Bu mağara da, mücevherler de sana kalsın. Sen zaten bu mağarada bir korkak, hain ve zavallı olarak yaşayıp güneş görmeden öleceksin. Çünkü sen, sana ait olmayan şeylere kendini bağlamışsın. Onlara esir düşmüşsün.

Bense en azından cesaret, umut ve hayat dolu yaşamaya devam edeceğim. Çünkü hiçbir şeye bağlı değilim. Kimseye esir de değilim. Dedi ve mağaranın çıkışına doğru yöneldi.

Onun bu hareketlerinden etkilenen öteki Lin, birden Lin’in önüne diz çöküp yalvarmaya başladı.

-Lütfen gitme! Beni hazine ve inciyle bu karanlık ve korkunç mağarada tek başıma bırakma! Diye yalvardı.

Ama Lin, kararını vermişti bir kere. Mağaranın çıkışına doğru gururla yürümeye başladı. Artık ne inci, ne mücevher, ne kılıç ustalığı hiç umurunda değildi. O, kendi kendine verdiği söze sadık kalmanın, güçlüyken bile gücünü kötüye kullanmamanın verdiği övünçle derin bir nefes alarak hızlı adımlarla çıkışa doğru yöneldi.

O an da mağarada bir şimşek çaktı. Ortalığı korkunç bir kükreme ve ışık seli doldurdu.

Lin, bir an da yere uzandı ve elleriyle gözlerini kamaşmaktan korumaya çalıştı.

Ortalık toz ve duman dolmuştu. Lin’in aklı bir gitti bir geldi. Yavaş yavaş sendeleyerek doğrulmaya çalıştı.

Birden mağaranın girişinde o büyük ve güçlü ejderha Qinglong gözlerinden ışıklar saçarak kendisine baktığını gördü. Şaşkınlık ve korkudan dilinin tutulduğunu hissettiğini düşünürken bayıldığını anlayamadı bile…

Devam edecek…

Mehmet Nesimi YILMAZ

