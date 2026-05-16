QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 4

QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ

𝕐𝕖𝕟𝕚 𝕪𝕒𝕫𝕚 𝕕𝕚𝕫𝕚𝕤𝕚: 𝟜

‘Lin, Karagöl mağarasına varmak için derin vadilerden, dibi görünmez uçurumlardan geçti. Yolda tehlikeli canavarlar ve zehirli yılanlarla karşılaştı. Geceleri korkunç şimşek ve yıldırımlar, gündüzleri ise yoğun yağmur ve dolu sepkenleriyle mücadele ederek 3 gün sonra ancak, kara göle ulaşabildi. Mağara ise ne yazık ki gölün öbür yakasındaki bir vadinin içinde yer alıyordu.

Göl o kadar büyüktü ki, gölü geçmek için etrafta ne bir sal ne de kayık benzeri bir şey gözükmüyordu. Bu duruma üzülen Lin, çaresizce ne yapacağını kara kara düşünürken birden bir fırtına çıktı ve ortalık toz dumana karıştı. Yapraklar sağa sola uçuşurken elleriyle gözlerini korumaya çalışan Lin, bir an da gölün üzerinde bir karartı görür gibi oldu. Gölün üzerindeki karartı gittikçe karaya doğru yaklaşıyordu. O karartıya dikkatlice bakınca onun suya batmadan ama suyun üzerinde ilerleyen bir insan olduğunu görünce Lin’in heyecanı ve korkusu artmaya başladı.

Gölün üzerindeki silüet tam kıyıya gelip, genç Lin’in önünde durdu.

Kolları birbirine çapraz bağlanmış, sırtında kocaman bir kılıç taşıyan bir savaşçıdan başka şey değildi, bu gelen.

Kuşağında bir su kabağı, upuzun saçları rüzgarda dalgalanıyor gibiydi. Ayakları sudan bir karış yukarıda uzun Taoist cüppesi ise suya değmeden tiril tiril ışıldıyordu. Gözleri çakmak çakmak, cesur ama aynı zamanda güven doluydu.

-Merhaba delikanlı, benim adım Lü Dongbin. Bana yeryüzünün en güçlü kılıç ustası derler. Çin ülkesinin en güçlü ve aynı zamanda kötülerin korkulu rüyasıyımdır. Yüce ejderhamız Qinglong, beni sana yardımcı olmam için gönderdi. Dedi.

-Şaşkınlıktan dili tutulan Lin, öne doğru eğilerek ellerini iki yana açtı ve:

-Öyle mi? Ben çok memnun oldum efendim. Size ne gibi hizmette bulunabilirim acaba? Dedi.

Delikanlının bu saflığı ve temizliğine karşılık kılıç ustası Lü Dongbin, kıkırdayarak yanıt verdi:

-Hahahaha öyle değil delikanlı. Asıl benim sana yardımlarım ve hizmetlerim olacak? Ve sanıyorum geç kalıyoruz. Atla sırtıma bir an önce. Gölün karşı kıyısına varmamız gerekiyor. Akşam olmadan sana bir sürü kılıç tekniklerini öğretmem ve senin bir an önce kara göl mağarasına varman gerekiyor.

Genç lin, yarı şaşkınlık ve heyecanla ünlü kılıç ustası Lü Dongbin’in omuzlarına çıktı. Altta Lü Dongbin üstte genç Lin olmak üzere suya değmeden, suyun üzerinde tıpkı bir pelikan kuşu gibi süzülerek gölün karşı tarafına geçtiler.

Karşı kıyıya çıkınca kılıç ustası Lü Dongbin, yedeğinden bir kılıç daha çıkarıp genç Lin’ e uzattı.

-Bak delikanlı. Elindeki kılıç sıradan bir sopa ya da demir değildir. O kılıç, tüm bedenindir. Kılıcın sapı leğen kemiğin, çelik tarafı omurgan ve ucu da akciğerlerindir. Kılıcı çevirdiğin de onun sapıyla birlikte tüm leğen kemiğin ve kalçan birlikte dönmeli; kılıç aşağı ya da yukarı doğru keserken tüm bedeninle kesmeli; sağa ya da sola yan keserken de bütün omurgan ona uygun hareket etmeli; her bir hamlede ise bütün nefesin akciğerlerden sırtına, oradan omuzlarına, dirsek ve bileklerine, oradan da kılıca akıp kılıcın ucundan dışarı fışkırmalıdır. Her bir kesme, saplama ya da delme de nefesin kılıcın ucundan ya da keskin tarafından dışarı akmalıdır. Kılıç sadece bir kılıç değil, bedeninin birebir uzantısıdır! Bunları asla aklından çıkarmamalısın! dedi.’

Devam edecek…

Mehmet Nesimi YILMAZ