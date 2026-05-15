BALKAN ŞAMPİYONU MELİKE GÜLŞEN, TİYATRO SAHNESİNDE GÖZ DOLDURDU

Balkan Şampiyonu Melike Gülşen, Tiyatro Sahnesinde Göz Doldurdu

Balkan Şampiyonu unvanıyla uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Melike Gülşen, bu kez sahne performansıyla izleyenlerin karşısına çıktı.

Kernek Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen tiyatro gösterisinde sahne alan genç sporcu, üstün performansı ve disiplinli duruşuyla büyük beğeni topladı.

Protokol Gösterisinde Başrol Üstlendi

Kernek Anadolu Lisesi’nin, bölgenin mülki amirleri ve eğitim camiasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği Protokol Gösterisi’nde önemli bir görev üstlenen Melike Gülşen, seçkin duruşu ve temsil kabiliyetiyle göz doldurdu. Okul yönetimi, genç sporcunun bu özel etkinlikte yer almasını, onun hem akademik hem de sosyal alandaki örnek başarısına duyulan güvenin bir sonucu olarak değerlendirdi.

Sporcu Disiplini ile Sanatın Gücü Buluştu

Gösteride sergilediği başarılı oyunculukla izleyicilerin takdirini kazanan Melike Gülşen, spor disiplininin sanatla birleştiğinde ortaya çıkan güçlü etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Canlandırdığı karakterle dikkat çeken genç sporcu, başarının yalnızca spor sahalarıyla sınırlı olmadığını kanıtladı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Melike Gülşen’in disiplinli çalışmaları ve çok yönlü başarılarıyla diğer öğrencilere ilham kaynağı olduğu ifade edildi.

Sanata Verilen Destek Alkış Topladı

Gösteri sonunda tiyatro ekibi izleyicilerden yoğun alkış alırken, Kernek Anadolu Lisesi’nin sanata ve öğrenci gelişimine verdiği önem bir kez daha vurgulandı. Hem Balkan şampiyonu hem de sahnelerin parlayan yıldızı olarak dikkat çeken Melike Gülşen, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için okul yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Melike Gülşen’in bu çok yönlü başarıları, gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.