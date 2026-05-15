ÇOK ÖZEL!
Neden Önce Anatomi? HAREKETİN TEMELLERİNE BİR YOLCULUK Hareketin temellerini anlamak, insan vücudunun nasıl çalıştığını çözmek ve fiziksel performansı optimize etmek isteyen herkes için kritik bir adımdır.
QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 3
QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 3
Ömer Patır’ın “Karate Ordusu”: Bir Eğitim Neferinin Başarı Hikayesi
Ömer Patır’ın “Karate Ordusu”: Bir Eğitim Neferinin Başarı Hikayesi
QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 2
QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 2
GENÇLİK SPORLA ŞAHLANIYOR!
GENÇLİK SPORLA ŞAHLANIYOR!
AĞRILI YILDIZLAR MUAYTHAİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA DAMGA VURDU
AĞRILI YILDIZLAR MUAYTHAİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA DAMGA VURDU
UŞAK’TA KARATE ŞÖLENİYLE, GENÇLER TATAMİYİ SALLADI!
UŞAK’TA KARATE ŞÖLENİYLE, GENÇLER TATAMİYİ SALLADI!
MUAYTHAİ OKUL SPORLARI YILDIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI
MUAYTHAİ OKUL SPORLARI YILDIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI
QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 1
QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 1
MUAYTHAİ OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR…
MUAYTHAİ OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR…
Yıldızlar Muay Thai Şampiyonası’nda Hakemler Göreve Hazır… REKABET VE DOSTLUK BİRARADA!
Yıldızlar Muay Thai Şampiyonası’nda Hakemler Göreve Hazır… REKABET VE DOSTLUK BİRARADA!

BALKAN ŞAMPİYONU MELİKE GÜLŞEN, TİYATRO SAHNESİNDE GÖZ DOLDURDU

BALKAN ŞAMPİYONU MELİKE GÜLŞEN, TİYATRO SAHNESİNDE GÖZ DOLDURDU
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Balkan Şampiyonu Melike Gülşen, Tiyatro Sahnesinde Göz Doldurdu

Melike Gülşen, gösteride sergilediği başarılı oyunculukla izleyicilerin takdirini kazandı.

Melike Gülşen, gösteride sergilediği başarılı oyunculukla izleyicilerin takdirini kazandı.

Haber Merkezi

Balkan Şampiyonu unvanıyla uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Melike Gülşen, bu kez sahne performansıyla izleyenlerin karşısına çıktı.

Kernek Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen tiyatro gösterisinde sahne alan genç sporcu, üstün performansı ve disiplinli duruşuyla büyük beğeni topladı.

Protokol Gösterisinde Başrol Üstlendi

Kernek Anadolu Lisesi’nin, bölgenin mülki amirleri ve eğitim camiasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği Protokol Gösterisi’nde önemli bir görev üstlenen Melike Gülşen, seçkin duruşu ve temsil kabiliyetiyle göz doldurdu. Okul yönetimi, genç sporcunun bu özel etkinlikte yer almasını, onun hem akademik hem de sosyal alandaki örnek başarısına duyulan güvenin bir sonucu olarak değerlendirdi.

Sporcu Disiplini ile Sanatın Gücü Buluştu

Gösteride sergilediği başarılı oyunculukla izleyicilerin takdirini kazanan Melike Gülşen, spor disiplininin sanatla birleştiğinde ortaya çıkan güçlü etkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Canlandırdığı karakterle dikkat çeken genç sporcu, başarının yalnızca spor sahalarıyla sınırlı olmadığını kanıtladı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Melike Gülşen’in disiplinli çalışmaları ve çok yönlü başarılarıyla diğer öğrencilere ilham kaynağı olduğu ifade edildi.

Sanata Verilen Destek Alkış Topladı

Gösteri sonunda tiyatro ekibi izleyicilerden yoğun alkış alırken, Kernek Anadolu Lisesi’nin sanata ve öğrenci gelişimine verdiği önem bir kez daha vurgulandı. Hem Balkan şampiyonu hem de sahnelerin parlayan yıldızı olarak dikkat çeken Melike Gülşen, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için okul yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Melike Gülşen’in bu çok yönlü başarıları, gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.