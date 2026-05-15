QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ – 3

QİNLONG’UN İNCİSİ VE KARAGÖL EFSANESİ

𝕐𝕖𝕟𝕚 𝕪𝕒𝕫𝕚 𝕕𝕚𝕫𝕚𝕤𝕚: 𝟛

Yaşlı kadının gülümsemesi vahşi bir hal alıp tüm yüzüne yayılırken “ delikanlı kalbin korkudan daha çok güzel, çarpıyor ” dedi.

Bu sözden sonra kadın bir anda uzun, yeşil pullarla kaplı dev bir ejderhaya dönüştü. O an gökyüzü titredi. Yerler sanki gitti geldi. Bütün dallar hışırdadı ve bir rüzgar dalgası neredeyse genç Lin’i az ötedeki uçurumdan aşağı atacaktı.

Aman tanrım bu Qinglong’du!

Lin korkudan diz çöktü, gözlerini sımsıkı kapadı ve yere eğildi. O an yer yarılsa içine girmeyi çok isterdi. Baş ucunda duran Qinglong ‘un sivri ve kalın tırnakları Lin’in hemen burnunun dibindeydi.

O an hayat Lin için gitti geldi, sanki. Korkunç bir soluma dalgası aşağı eğilmiş olan delikanlının ince boynunda sıcak bir dalga olup yerdeki incecik yaprakları havalandırdı.

Ejderhanın bu derin soluması dalga dalga tüm ovaya yayıldı. Tarlalardaki yemyeşil pirinç yaprakları bu sıcak esintiyle sağa sola yatıverdi.

Ama bütün bunlara rağmen ejderha ona saldırmadı. Gökten aşağı süzgün, yeşil göz bebekleriyle ayak tırnak uçlarında yere eğilmiş genç Lin’ e baktı.

-Burada ne arıyorsun ey ölümlü? Dedi.

Genç Lin cılız ve korku dolu bir sesle

-Sizin kaybolan incinizi aramaya geldim! Dedi.

-Derin solumalarla aşağı eğilen Qinglong:

“İncimi çalan bir insan,” dedikten sonra göklerden gelen bir sesle devam etti: “ Onu çalan insan aç gözlü ve haris birisi. İncimi çalıp kara göl mağarası’na sakladı. O mağaraya benim girmem mümkün değil. Onu çalan bir insandı ve onu bulup oradan çıkaracak olan da bir insan olmalıdır. Fakat inciyi sadece açgözlü olmayan biri geri alabilir.” Anladın mı beni? Genç adam!

Lin korku dolu yüz ifadesi ve titreyen bedenle yarı doğrulup göğe sesin geldiği yere bakıp,

– Aaaaanladımm! Diye zayıf ve cılız bir ses çıktı, genç adamdan.

– Sen çok cesur ve aynı zamanda iyi kalpli birine benziyorsun. O inciyi alıp getirirsen sana istediğin her şeyi veririm. O inciyi getirmek için de tam yedi gün süren var. Eğer yedi gün içinde o inciyi getiremezsen o kötü kalpli hırsız yer altı cehennemine girip, izini kaybettirecek. Buna var mısın? Dedi.

-Tamam. Dedi genç Lin ve oradan ayrılıp kara göl mağarasının yolunu tuttu.

Devam edecek…

Mehmet Nesimi YILMAZ – SİYAHKUŞAK

