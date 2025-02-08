MODERN TAİ CHİ NİN ORTAYA ÇIKIŞ ÖYKÜSÜ-BÖLÜM – 2

PEKİN FORMLARININ HİKAYESİ

TAİ CHİ SANATI ÇİN DE NASIL MİLLİ BİR SANAT HALİNE GELDİ?



‘Benim düşünceme göre, bir ulusu güçlendirmenin yolu tamamen halkın güçlendirilmesine bağlıdır ve insanları güçlendirmenin yolu da dövüş sanatlarına yatırım yapmaktır. Artık bilimsel bir rekabet çağında, her gün yeni şeyler üreten küresel bir uygarlık içinde yaşıyoruz.’

‘Doğa’yı derinden inceliyor, dönüştürücü mucizeler yaratıyor ve evrenin gizemlerini açığa çıkarmak için okyanusun derinliklerini ve dağların tepelerini araştırıyoruz. Zaman refaha odaklanma zamanıdır. Rekabet etmeyen, beceriye değer vermeyen ve bir başarı hissine sahip olmak istemeyen hiç kimse yoktur. Ancak, entelektüel yetenek veya fiziksel dayanıklılık olmadan, milleti güçlendirmek ve insanları canlandırmak için yapılan arayışlar çok zor olacaktır. Bu da, dövüş sanatlarının acilen desteklenmesinin gerekliliği anlamına gelir. Ulusumuzun dövüş yeteneklerini incelediğimiz zaman, binlerce yıldır sürekli olarak var olduklarını görüyoruz.

Son zamanlarda, kamu ahlakı azaldı, Konfüçyüs etiği (ahlakı ) hızla düşüyor, insanlar gün geçtikçe bedenen ve ruhsal anlamda zayıflıyor, erdem ise gittikçe soluyor. Herkes yersiz, yurtsuz ve biz “hasta adam” olmanın aşağılanmasından muzdarip durumdayız. Çin ülkesine hasta adam, diyorlar ama biz Çin milleti hasta olmamalıyız! Büyük yabancı güçler şu anda bize aç kaplanlar gibi bakıyor ve emperyalizm, içimizdeki değerlerimize tecavüz ediyor. (Sadece Şanghay ve kuzeydoğudaki iller için meydana gelmiş olan savaşlara bakın.) İnsanlarımız korkulu bir şekilde etrafa bakıyorlar.

Ancak bu, dövüş sanatlarını bir an gecikmeden popüler hale getirmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu sanatların bir bütün olarak insanlara yayılma yöntemi, özel okullar kurmaktan ve yetenekli öğretmenler aramaktan başka bir şey değildir. Bununla birlikte, eğer bu sanatları ulusun her tarafına yaymak istiyorsak, onları yayınlamaya çaba sarf etmedikçe, dövüş sanatları kitaplarının yayınlanmasına vurgu yapmamız gerekmedikçe, etkili olmayacaktır.’

Cangzhou Jiang Rongqiao’nun yazdığı 8 Haziran 1932 tarihli, Çin dövüş sanatları ve Çin ulusu adlı makaleden.

1932 tarihli bu makaleden de anlaşıldığı üzere Çin’in ileri gelen dövüş sanatları ustaları, Çin halkının bedensel ve ruhsal anlamda zayıf bir durumda olduklarını ve bunun önüne geçmek için de geçmişlerinde var olan Tai chi Chuan adlı dövüş sanatlarının yeniden ve etkili bir biçimde ele alınması gerektiği anlaşılıyor.

Devam edecek…

Mehmet Nesimi YILMAZ

Tai Chi ve Çigong Sanatları Eğitmeni.