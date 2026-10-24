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Türkiye, Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda 16 Madalya Kazandı

Türkiye, Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda 16 Madalya Kazandı
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TÜRKİYE, AVRUPA MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI’NDA 16 MADALYA KAZANDI

Muhammet K. GÜLŞENSİYAHKUŞAK

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye, 23 sporcu ile mücadele ederek 1 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etti.
Nagihan Karakuş Avrupa şampiyonu olurken Türkiye, Elite Büyükler kategorisinde madalya sıralamasında dördüncü, puan sıralamasında ise üçüncü sırada yer aldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2026 Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda Türkiye, kazandığı 16 madalyayla önemli bir başarı elde etti. Ay-yıldızlı sporcular, organizasyonu 1 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalyayla tamamlayarak Türk muaythai branşının uluslararası alandaki başarısını ortaya koydu.

Nagihan Karakuş Avrupa Şampiyonu Oldu

Elite Büyük Kadınlar +75 kilogram kategorisinde mücadele eden millî sporcu Nagihan Karakuş, final karşılaşmasında Hırvat rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Karakuş, Türkiye’ye organizasyondaki tek altın madalyayı kazandırdı.
Türkiye’den Avrupa Sıralamasında İki Önemli Derece
Türkiye, Elite Büyükler kategorisinde madalya sıralamasında Avrupa dördüncüsü, puan sıralamasında ise Avrupa üçüncüsü oldu. Millî takımın elde ettiği bu dereceler, şampiyonanın öne çıkan sonuçları arasında yer aldı.

Gümüş Madalya Kazanan Millî Sporcular
Şampiyonada yedi millî sporcu gümüş madalya elde etti:
– Ayten Özdemir: Elite Büyük Kadınlar 45 kg
– Merve Aktürk: Elite Büyük Kadınlar 51 kg
– Ezgi Keleş: Elite Büyük Kadınlar 57 kg
– Rümeysa Çiçek: Elite Büyük Kadınlar 63,5 kg
– Yakub Alperen Kaysi: Elite Büyük Erkekler 57 kg
– Ahmet Akay Dalkıran: Elite Büyük Erkekler 60 kg
– Samet Akan: U24 Erkekler 51 kg
Bronz Madalya Kazanan Millî Sporcular
Sekiz millî sporcu da organizasyonu bronz madalyayla tamamladı:
– Ertuğrul Geliç: Elite Büyük Erkekler 54 kg
– Hakan Koç: Elite Büyük Erkekler 86 kg
– Özge Söyüncü: Elite Büyük Kadınlar 48 kg
– Özgenur Avcıl: Elite Büyük Kadınlar 60 kg
– Rabia Yılmaz: Elite Büyük Kadınlar 67 kg
– Yağmur Ece Oruç: Elite Büyük Kadınlar 71 kg
– Şevval Ağır: U16 Kadınlar 51 kg
– Elanur Gümüş: U18 Kadınlar 48 kg

Millî Sporcuların Başarısı Takdir Topladı

Paris’te düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası’nda kazanılan 16 madalya, Türkiye’nin organizasyondaki başarısını ortaya koydu. Avrupa şampiyonu olan Nagihan Karakuş başta olmak üzere madalya kazanan tüm sporcular ve teknik ekip tebrik edildi.

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